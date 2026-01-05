Se trata de un predio de casi 500 metros cuadrados, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúa con su plan de subastas. Ahora, puso en venta un terreno ubicado en la calle Juncal 847, en el barrio de Retiro, a pocas cuadras de Plaza San Martín y de la estación Retiro, en una de las zonas con mayor conectividad de la Ciudad. El precio base del remate fue fijado en u$s 1,9 millones.

Se trata de un predio de casi 500 metros cuadrados, con construcciones existentes distribuidas en varios niveles, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y será subastado por primera vez por el Estado . El edificio se encuentra en estado de abandono y será vendido en las condiciones actuales, según consta en el pliego.

Según el aviso publicado en el Boletín Oficial, la subasta se realizará el 9 de febrero de 2026, a las 14 horas, a través del Portal de Subastas Electrónicas SUBAST.AR.

La venta se realizará “ad corpus” y en el estado en que se encuentra, por lo que cualquier adecuación constructiva, registral o ambiental quedará a cargo del comprador.

El inmueble forma parte de los más de 300 edificios públicos que el Gobierno pretende vender con el objetivo de recaudar unos u$s 800 millones.

El predio se encuentra a metros de la Plaza San Martín

Según el Decreto 950/24, emitido en noviembre, el Gobierno busca desprenderse de propiedades que considera innecesarias. Entre los bienes incluidos en este plan se encuentran edificios públicos, terrenos ferroviarios, superficies aledañas a rutas nacionales y predios en zonas rurales.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, establece que las ganancias obtenidas de estas ventas serán destinados al Tesoro Nacional, deducidos los gastos administrativos correspondientes.

Las subastas más importantes de la AABE

Eduardo Costantini concentró algunas de las operaciones inmobiliarias más relevantes del año. A través de Consultatio, se quedó con el predio de Portal Palermo por u$s 127 millones en una subasta organizada por la AABE y también adquirió otro terreno estratégico en Palermo, a metros del Campo Argentino de Polo, por más de u$s 21 millones.

Otra de las transacciones de mayor impacto fue el acuerdo entre Raghsa y JP Morgan, que implicó el alquiler total de una nueva torre de oficinas en Núñez. El contrato, valuado en más de u$s 150 millones, se convirtió en una de las operaciones más relevantes del segmento corporativo de los últimos años.

En paralelo, Argencons se quedó con uno de los remates más caros del año. La AABE subastó por u$s 46,5 millones un predio de casi una hectárea en Bajo Belgrano, que pertenecía a la Policía Federal, en una puja que duplicó el precio base.