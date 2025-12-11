Las obras forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y son necesarias para la seguridad del servicio.

El servicio de la línea de tren Mitre sufrirá cambios a comienzos de 2026: del 10 de enero al 28 de febrero el ramal Tigre se verá interrumpido y los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre operarán de forma reducida, confirmó Trenes Argentinos.

Las obras forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y son necesarias para la seguridad del servicio. La empresa explicó que estos trabajos no pueden realizarse con los trenes en funcionamiento .

Las renovaciones se llevarán a cabo durante el período de verano, cuando circula menos cantidad de pasajeros, y ya se detalló cuáles serán las alternativas disponibles para quienes viajen durante ese lapso.

¿Qué servicios estarán interrumpidos y cómo funcionarán los ramales afectados?

De acuerdo con el anuncio oficial de Trenes Argentinos, el ramal Tigre estará completamente fuera de servicio durante los dos meses previstos para las obras.

Por otro lado, los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre operarán de forma reducida entre sus cabeceras y la estación Belgrano R. El servicio no alcanzará la terminal de Retiro, que también formará parte de las refacciones.

Fechas y ramales afectados:

Período : 10 de enero al 28 de febrero de 2026

Ramal Tigre : interrumpido por completo

Ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre: hasta Belgrano R (no llegan a Retiro)

La razón principal por la que el servicio no podrá ingresar a Retiro es técnica: una de las reformas es la instalación de un nuevo sistema de señalamiento y para llevarlo a cabo es necesario cortar por completo la energía en la zona .

Durante ese período, y por cuestiones de seguridad operacional, no podrán circular formaciones eléctricas en el tramo final hacia la terminal.

¿Por qué se realizan estas obras y qué mejoras traerán?

La infraestructura de la línea Mitre presenta un deterioro significativo. Los durmientes y rieles superan los 40 años de antigüedad y existen más de 40 sectores donde los trenes deben circular a velocidad precautoria . Esta situación genera las demoras y cancelaciones frecuentes del servicio.

Las obras forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y son necesarias para la seguridad del servicio.

Qué se va a renovar

Vías y rieles en los tramos más críticos del ramal Tigre.

Puentes que necesitan refuerzo, como los de Figueroa Alcorta y Dorrego.

El sistema eléctrico (tercer riel) que alimenta los trenes.

El señalamiento de entrada a Retiro, que tiene más de 100 años.

Una vez finalizadas las intervenciones, los trenes podrán circular a velocidad normal en los sectores que actualmente operan con restricciones, lo que traerá menor cantidad de demoras y mayor estabilidad del servicio.

Cómo impactará esto en los pasajeros y qué alternativas existen

Para quienes utilizan estos servicios diariamente, el corte modificará la rutina de viaje. El principal impacto será en los tiempos de translado, que se extenderán por la necesidad de hacer trasbordos adicionales.

Los usuarios del ramal Tigre deberán buscar alternativas de transporte durante dos meses, mientras que quienes viajan por J. L. Suárez o Bartolomé Mitre podrán hacer trasbordo al subte en Belgrano R (línea D en estación Congreso de Tucumán), combinar con colectivos o conectar con otros ramales .

Trenes Argentinos publicó un documento con alternativas de viaje que permite consultar las opciones de trasbordo y combinaciones para cada ramal:

Cuándo volverá a funcionar el servicio y qué mejoras se esperan

El corte está previsto hasta el 28 de febrero de 2026 inclusive . Una vez finalizadas las obras y las pruebas correspondientes, si el proyecto finaliza en tiempo y forma, el servicio debería restablecerse en marzo.

Los trenes podrán circular a velocidad normal en los sectores que actualmente requieren marcha precautoria, lo que reducirá los tiempos de viaje . Además, el nuevo sistema de señalamiento en Retiro permitirá una operación más eficiente y disminuirá las demoras en el acceso a la terminal

Las reformas apuntan a modernizar la infraestructura ferroviaria y evitar que se repitan cortes prolongados en el futuro.