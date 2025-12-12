El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anunció la construcción de un puente sobre una de las rutas más transitadas del conurbano. Las obras buscarán mejorar la circulación vial y la conectividad de toda la zona, además de sumar nuevas bicisendas y pasos peatonales.

El nuevo puente sobre la ruta 7

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires informó que continúan con los trabajos sobre el Camino de la Ribera del Paso del Rey en el partido de Moreno. La obra cuenta con más de 6 kilómetros y conectará la Ruta Provincial 7 con la colectora de la Autopista Acceso Oeste.

En la misma línea, se comenzó con la instalación del nuevo puente sobre el Río Reconquista, paso que permitirá duplicar la capacidad de circulación vehicular en un punto neurálgico para la conectividad de la zona. También, se pavimentó el tramo que va desde la calle L. King hasta la Colectora de la Autopista Acceso Oeste, tramo que comprende un total de casi 7 kilómetros.

También se sumó la colocación de cañerías, sumideros, cámaras de inspección e iluminación LED. Las obras ayudarán a generar una vía alternativa a las calles de mayor circulación para reducir el tráfico que sufren los vecinos y los estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno (UNM).

Amplían el puente más importante de la Ciudad de Buenos Aires

El Gobierno de la Ciudad informó que avanzan con la ampliación y renovación del Puente Labruna. La remodelación busca mejorar la conexión entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria. Los trabajos están a cargo de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) y se espera que se inaugure a mediados de 2026.

Se está eliminando la actual pasarela peatonal para desplazarla sobre el lado sudeste de sus dos carriles con sentido único, lo que generará un nuevo cruce peatonal y ciclista. Los detalles de la obra son los siguientes: