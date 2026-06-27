Adiós a las camperas puffer: la prenda vintage de fines de los 90 que es tendencia para el invierno 2026 y que es súper abrigada Fuente: Shutterstock

Las camperas puffer, conocidas por su diseño inflable y acolchado, comienzan a ceder protagonismo frente a una prenda que marcó la moda de fines de los años 90 y principios de los 2000.

Este invierno 2026, el estilo vintage vuelve a imponerse con una propuesta que combina elegancia, comodidad y una gran capacidad para proteger del frío.

Se trata del tapado de paño oversize, un clásico que regresa renovado y que ya aparece como uno de los abrigos más elegidos en las nuevas colecciones de marcas nacionales e internacionales.

El tapado de paño oversize, el abrigo retro que vuelve con fuerza

Después de varias temporadas dominadas por las camperas acolchadas, el tapado de paño oversize vuelve a ocupar un lugar central en las tendencias de moda.

Adiós a las camperas puffer: la prenda vintage de fines de los 90 que es tendencia para el invierno 2026 y que es súper abrigada Fuente: Shutterstock

Su diseño amplio permite llevar varias capas de ropa debajo sin perder comodidad, mientras que su corte relajado aporta un estilo sofisticado que se adapta tanto a looks urbanos como a propuestas más formales.

Además, su confección en paño ofrece una excelente protección contra las bajas temperaturas, convirtiéndolo en una opción ideal para los días más fríos del invierno.

¿Por qué el tapado oversize será tendencia en el invierno 2026?

Especialistas en moda señalan que el regreso de esta prenda está impulsado por el auge de la estética retro, que recupera prendas icónicas de finales del siglo pasado y las adapta a las tendencias actuales.

Adiós a las camperas puffer: la prenda vintage de fines de los 90 que es tendencia para el invierno 2026 y que es súper abrigada Fuente: Shutterstock

Entre las características que explican su éxito se destacan:

Diseño amplio y cómodo.

Excelente capacidad para conservar el calor.

Estilo elegante y atemporal.

Modelos unisex que se adaptan a distintos estilos.

Fácil combinación con prendas casuales o formales.

Además, predominan los tonos neutros como negro, gris, beige y marrón, colores que permiten incorporarlo fácilmente a cualquier guardarropa.

El detalle que convierte al tapado de paño en uno de los favoritos

Una de las principales ventajas del tapado oversize es su versatilidad. Puede combinarse con jeans, pantalones de vestir, sweaters de lana, zapatillas, botas o incluso calzado deportivo sin perder estilo.

Gracias a su corte amplio, también resulta muy cómodo para quienes buscan vestir varias prendas durante los días de temperaturas más bajas , algo que no siempre ocurre con las camperas inflables.

Esta combinación entre funcionalidad, abrigo y estética hizo que se transformara en una de las prendas más buscadas para la temporada.

Cómo llevar el tapado de paño oversize este invierno

Los expertos en moda recomiendan apostar por prendas básicas para que el abrigo sea el protagonista del look .

Algunas combinaciones que serán tendencia incluyen:

Tapado oversize con jean recto y zapatillas blancas.

Abrigo largo con pantalón sastrero y botas.

Sweater tejido, bufanda de lana y tapado de paño.

Outfit monocromático en tonos neutros para un estilo minimalista.

Con su regreso a las calles, el tapado de paño oversize demuestra que algunas prendas nunca pasan de moda. Su capacidad para brindar abrigo, comodidad y elegancia lo convierte en uno de los grandes protagonistas del invierno 2026 y en la alternativa perfecta para quienes buscan dejar atrás las tradicionales camperas puffer.