Estudios dermatológicos revelan cuáles son los ingredientes que marcan la diferencia en la reducción de arrugas y líneas de expresión. Foto: Freepik.

El colágeno es una de las proteínas más importantes del organismo. Está presente en la piel, los huesos, los tendones y el cabello, y cumple una función fundamental en el mantenimiento de la estructura y firmeza de los tejidos.

Sin embargo, con el paso de los años, su producción natural disminuye, lo que favorece la aparición de arrugas, flacidez y otros signos visibles del envejecimiento.

Frente a este proceso natural, cada vez más personas buscan alternativas para cuidar la piel desde el interior.

Además de una alimentación equilibrada y distintos tratamientos estéticos, algunas infusiones comenzaron a destacarse por su aporte de antioxidantes. Entre ellas, el té blanco aparece como una de las opciones más valoradas.

¿Por qué el té blanco se relaciona con el cuidado del colágeno?

El té blanco se obtiene a partir de brotes jóvenes de la planta del té que son recolectados antes de abrirse por completo.

Este proceso permite conservar una alta concentración de compuestos antioxidantes, especialmente polifenoles, que ayudan a combatir el estrés oxidativo asociado al envejecimiento celular.

¿Cómo preparar té blanco? Imagen: archivo.

Diversos especialistas destacan que esta variedad posee una capacidad antioxidante superior a la de otras infusiones tradicionales.

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Estos compuestos contribuyen a proteger las fibras de colágeno frente al daño provocado por los radicales libres, uno de los factores que aceleran el deterioro de la piel con el tiempo.

Aunque no aumenta de manera directa la producción de colágeno, su consumo regular podría ayudar a preservar las estructuras existentes y favorecer una apariencia más saludable y luminosa.

¿Cuál es la diferencia entre el té blanco y otras variedades?

Dentro de las infusiones derivadas de la misma planta existen diferencias importantes en su elaboración y composición.

Té blanco: se produce con brotes jóvenes mínimamente procesados.

Té verde: utiliza hojas y brotes que no atraviesan procesos de fermentación.

Té rojo: se elabora mediante una fermentación parcial.

Té negro: presenta el mayor grado de oxidación durante su producción.

Cada una de estas variedades aporta sustancias antioxidantes beneficiosas, aunque el té blanco suele destacarse por conservar una mayor cantidad de compuestos naturales debido a su menor procesamiento.

Los alimentos que ayudan a mantener el colágeno

Los especialistas coinciden en que ninguna bebida por sí sola puede compensar una alimentación deficiente. Para favorecer la síntesis de colágeno, resulta fundamental incorporar alimentos ricos en proteínas, aminoácidos y minerales.

Entre las opciones más recomendadas se encuentran:

Caldos elaborados con huesos.

Patas de pollo.

Cortes de carne vacuna.

Pescados como las sardinas.

Frutas y verduras ricas en vitamina C.

La vitamina C desempeña un papel esencial en la formación de colágeno, por lo que combinar estos alimentos dentro de una dieta variada puede potenciar los resultados.

¿Cómo incorporar el té blanco a la rutina diaria?

El té blanco puede consumirse tanto caliente como frío y suele integrarse fácilmente a los hábitos cotidianos. Una o dos tazas por día permiten sumar antioxidantes a la alimentación sin realizar grandes cambios en la rutina.

Si bien se trata de una alternativa accesible y versátil, los expertos recomiendan moderar el consumo de cafeína y consultar con un profesional de la salud en caso de tomar medicación o padecer alguna condición médica particular.