No es el té verde: la infusión perfecta para combatir el frío que es antioxidante, está repleta de vitaminas y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas Fuente: IA

Cuando bajan las temperaturas, el té verde suele aparecer entre las infusiones más recomendadas por sus propiedades. Sin embargo, existe otra bebida tradicional que también ofrece importantes beneficios para la salud y que forma parte de la rutina de millones de argentinos: el mate cocido.

Elaborado a partir de yerba mate, esta infusión se destaca por su alto contenido de antioxidantes, vitaminas y compuestos bioactivos.

No es el té verde: la infusión perfecta para combatir el frío que es antioxidante, está repleta de vitaminas y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas Fuente: IA

Además de ayudar a entrar en calor durante el invierno, diversos estudios y especialistas destacan que puede contribuir al cuidado del sistema cardiovascular y formar parte de una alimentación equilibrada.

¿Por qué el mate cocido es una de las infusiones más saludables?

El mate cocido conserva buena parte de las propiedades naturales de la yerba mate, una planta reconocida por su riqueza nutricional.

Según explicó Ana Thea, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, durante una exposición en el Congreso de Gastroenterología, las infusiones preparadas con yerba mate “contribuyen a la hidratación diaria; son hipocalóricas y bajas en sodio, y ricas en compuestos bioactivos, con alto poder antioxidante”.

Estas características convierten al mate cocido en una excelente alternativa para quienes buscan una bebida caliente, nutritiva y con beneficios para el organismo.

Los beneficios del mate cocido para la salud

Consumido con moderación y como parte de una dieta equilibrada, el mate cocido puede aportar numerosas ventajas.

No es el té verde: la infusión perfecta para combatir el frío que es antioxidante, está repleta de vitaminas y ayuda a prevenir enfermedades cardíacas Fuente: Shutterstock

Entre las principales se destacan:

Aporta una elevada cantidad de antioxidantes que ayudan a combatir el daño producido por los radicales libres.

Contiene vitaminas del complejo B, fundamentales para el metabolismo energético.

Es fuente de minerales como potasio y magnesio.

Favorece la hidratación diaria.

Es una bebida hipocalórica cuando se consume sin azúcar.

Puede contribuir al cuidado de la salud cardiovascular.

Precisamente, varios estudios relacionan los compuestos antioxidantes presentes en la yerba mate con una mejor protección del sistema circulatorio, ayudando a reducir procesos inflamatorios y el estrés oxidativo, factores vinculados con las enfermedades cardíacas.

¿Por qué es ideal para tomar durante el invierno?

Más allá de sus propiedades nutricionales, el mate cocido ofrece un efecto reconfortante que lo convierte en una de las bebidas preferidas durante los días más fríos.

Su temperatura ayuda a brindar sensación de bienestar, mientras que la cafeína natural presente en la yerba mate aporta energía y favorece el estado de alerta sin necesidad de recurrir a bebidas más azucaradas.

Además, puede consumirse solo o acompañado con leche, convirtiéndose en una opción muy elegida para desayunos y meriendas durante el invierno.

Cómo preparar un mate cocido para aprovechar mejor sus propiedades

Prepararlo correctamente permite disfrutar tanto de su sabor como de sus beneficios.

Solo se necesita hervir agua y, una vez que alcanza una temperatura cercana a los 80 °C, incorporar la yerba mate o un saquito de mate cocido. Luego se deja reposar entre tres y cinco minutos antes de colarlo o retirar el saquito.

Los especialistas recomiendan evitar que el agua hierva junto con la yerba durante mucho tiempo, ya que las temperaturas excesivas pueden alterar parte de sus compuestos naturales y modificar el sabor de la infusión.