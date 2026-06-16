Tras más de 60 años, cierra una tienda histórica de ropa en el país: despidió a 140 empleados

La noticia ha conmocionado a miles de consumidores que crecieron vistiendo prendas asequibles de esta emblemática cadena. Cadena Q, una de las tiendas de ropa más representativas del comercio tradicional en España, echa el cierre definitivo tras más de seis décadas de historia.

La empresa ha procedido a la liquidación total, lo que supone el despido de 140 empleados y el cierre de sus 32 tiendas restantes en todo el país después de 60 años.

Tras más de 60 años, cierra una tienda histórica de ropa en el país: despidió a 140 empleados Cadena Q

La historia de la cadena de ropa: el fin de una era en el retail de moda

Fundada como una opción accesible de moda para toda la familia (hombre, mujer y niño), Cadena Q se consolidó durante décadas como destino habitual en barrios y ciudades medianas. Sus precios bajos y su modelo de proximidad la convirtieron en parte de la vida cotidiana de muchas familias españolas.

Sin embargo, la competencia implacable del sector textil, el auge del fast fashion internacional y el cambio de hábitos hacia el comercio online han terminado pasando factura.

La compañía entró en concurso de acreedores hace aproximadamente un año, momento en el que ya se presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Ahora, los administradores concursales han confirmado la falta de viabilidad y han acordado la liquidación completa de la sociedad. Esto implica el cese total de actividad y el despido de toda la plantilla restante.

¿Qué impacto tuvo el cierre de Cadena Q?

El cierre afecta directamente a 140 trabajadores que pierden su empleo en un contexto económico complicado para el sector retail. Además, desaparecen 32 establecimientos físicos que aún operaban en diferentes puntos de España.

Muchas de estas tiendas formaban parte del paisaje urbano y comercial de sus localidades, generando tráfico y dinamismo en zonas no siempre cubiertas por grandes centros comerciales.

Tras más de 60 años, cierra una tienda histórica de ropa en el país: despidió a 140 empleados Cadena Q

Para los clientes, significa el adiós a una marca que ofrecía ropa básica y funcional a precios muy competitivos. Prendas cotidianas que llenaron armarios durante generaciones ahora tendrán que buscarse en otras cadenas o plataformas digitales.

El motivo del cierre de esta tienda de ropa en España

El caso de Cadena Q no es aislado. El sector de la moda media y low-cost enfrenta múltiples desafíos:

Competencia feroz de gigantes como Inditex, Primark o marcas internacionales.

Aumento de costes (energía, alquileres, suministros).

Cambio de hábitos de consumo hacia compras online y experiencias.

Caída generalizada de ventas en el comercio físico tradicional.

Estas dificultades han llevado a numerosos ERE y cierres en los últimos años. Cadena Q, que en su mejor momento contó con una red mucho más amplia (propias y franquicias), ha visto cómo su modelo se volvía insostenible.

¿Qué pasará ahora con los locales y los trabajadores?

Los locales comerciales quedarán disponibles para nuevos inquilinos, lo que podría suponer una oportunidad para otras marcas o negocios.

En cuanto a los empleados, el ERE de extinción incluye las indemnizaciones correspondientes según la legislación laboral.