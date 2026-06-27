Envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos en informática. FOTO (IA)

Por más que resulte inusual, envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio se ha convertido en una práctica recomendada por expertos en informática y seguridad digital.

Se trata de una medida sencilla destinada a disminuir los riesgos relacionados con el robo de datos sin contacto, especialmente en una era en la que la tecnología puede facilitar nuevas modalidades de robos y fraudes.

Cuál es la utilidad de envolver tarjetas con papel de aluminio

El primer aspecto a considerar es que las tarjetas actuales integran tecnología NFC o RFID, lo que habilita el pago mediante su acercamiento a un lector. En esta perspectiva, se convierte en un riesgo si no se protege adecuadamente.

Envolver tarjetas de crédito y débito en papel aluminio | Para qué sirve y por qué lo recomiendan expertos y cómo funciona

El peligro se presenta en eventos con alta concurrencia, ambientes cerrados y contextos urbanos, donde individuos pueden escanear tarjetas a corta distancia utilizando dispositivos específicos. Aunque el alcance es limitado, representa un riesgo potencial, incluso si la tarjeta se encuentra en la billetera o en el bolsillo.

En este marco, el papel aluminio funciona como un bloqueador de señales electromagnéticas, evitando que lectores no autorizados se comuniquen con el chip de la tarjeta.

Al envolver la tarjeta en aluminio, la señal NFC queda anulada. Durante la protección, la tarjeta no es accesible, incluso si se encuentra en una billetera o bolsillo.

El papel aluminio interfiere en esa comunicación de forma física, sin necesidad de aplicaciones, firmware o configuraciones avanzadas. Se considera una defensa pasiva, pero efectiva.

Desde un enfoque técnico, las tarjetas contactless están siempre “activas”. No requieren batería ni interruptor y responden de manera automática a una señal compatible cercana.

Es importante mencionar que los especialistas advierten que, aunque los sistemas bancarios poseen diversas capas de seguridad, el mayor riesgo reside en la intercepción de datos básicos, tales como el número de tarjeta y la fecha de vencimiento.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué miles de personas lo hacen. Foto (Archivo)

Un aspecto relevante es que los expertos en ciberseguridad enfatizan que este método no daña la tarjeta ni el chip. Asimismo, no altera su funcionamiento cuando se utiliza nuevamente de manera convencional.

Los especialistas afirman que no sustituye otras medidas fundamentales, como la revisión de consumos, el uso de billeteras digitales seguras o la activación de alertas bancarias. No obstante, aporta una barrera adicional ante posibles ataques.

Es una solución inmediata, sin costo alguno y accesible para toda persona, ideal como protección extra en viajes o en el día a día.

Cabe destacar que existen fundas con bloqueo RFID específicas, sin embargo, el aluminio proporciona un resultado similar.

Algunos fabricantes explican que el principio de funcionamiento es el mismo, por lo que esta medida puede servir como método de prevención contra el robo de datos y fraudes.