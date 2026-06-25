El dólar sigue al alza pese a una liquidación agropecuaria que fue de u$s 181,9 millones, el segundo registro más alto del mes, llevando el promedio diario mensual a u$s 144,8 millones.

“La combinación de oferta agropecuaria alta, junto con compras muy acotadas del BCRA, muestra que desde mediados de mes apareció demanda privada relevante. Las compras reducidas del BCRA son consistentes con esa lectura”, revelan desde la consultora Outlier.

Intervención

A su entender, se da en el contexto de una autoridad monetaria que es muy cuidadosa del nivel de tipo de cambio, en la medida en que sumar más demanda oficial habría agregado presión compradora a la ya existente del sector privado.

En futuros, A3 operó 1.907.212 contratos, con el interés abierto, cerrando en 3.529.798 contratos y una variación neta de 224.500, la apertura más grande de junio en una sola rueda.

Futuros

Las aperturas se distribuyeron a lo largo de toda la curva: junio sumó 72.944 contratos, con un volumen muy alto de 1.226.275, mientras que, siendo lo más llamativo de la rueda, en los tramos largos aparecieron aperturas notables en marzo de 2027 (41.035), enero de 2027 (30.005, más que duplicando su previa), mayo de 2027 (28.211, todo el volumen del contrato), julio (29.309) y diciembre (19.627).

“La contención del precio del contrato más corto (junio +0,51%), junto con la apertura concentrada en el frente y el volumen elevado de la rueda, es consistente con presencia activa del BCRA en futuros, en una jornada donde las compras también fueron acotadas”, señalan en Outlier.

BCRA participa

“El Central parece haber cambiado su estrategia de operaciones de mercado abierto y participado directamente en futuros. Nos da esta impresión porque casi la mitad de la suba del interés abierto total en A3 se dio en contratos con vencimiento en 2027 (u$s 109 millones)“, coinciden desde la consultora 1816.

De todos modos, la autoridad monetaria informó que a fin de mes pasado su posición vendida de futuros había caído a apenas u$s 193 millones.

Chau carry

“Vemos dolarización de carteras, cerrando el carry de principio de año. Creo que estaba atrasado respecto a la inflación, tiene sentido esta suba, más cuando se corre el campo. No es que el agro deja de liquidar, sino que la oferta de esas divisas se va agotando, y el mercado se puso del otro lado, de lado comprador vía dólar linked, oficial y MEP”, analizan en las mesas de los bancos.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, observa que el mercado cambiario argentino viene mostrando un dólar que sube en las últimas jornadas, tanto oficial como financieros.

Tasas negativas

“Si bien es cierto que hace tiempo hay tasas reales cortas negativas en pesos, algo que podría eventualmente ser un factor de presión, vemos a lo sucedido más asociado al contexto internacional, con un dólar que se fortaleció a nivel mundial en las últimas ruedas".

“Las tasas cortas de los bonos del Tesoro americano subieron tras los anuncios de la Fed, ejerciendo presión alcista sobre el dólar a nivel mundial”.