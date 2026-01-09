La ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir un nuevo ícono comercial y cultural en el corazón de Recoleta.

Se trata de OH! Buenos Aires, un centro comercial que combina arquitectura moderna, diseño paisajístico y una propuesta integral de compras, gastronomía y entretenimiento.

Ubicado en el emblemático terreno del antiguo Buenos Aires Design, en la intersección de Av. Pueyrredón y Azcuénaga, el proyecto busca revitalizar una zona clave de la ciudad.

¿Cómo será el nuevo shopping en Buenos Aires?

Inspirado en el exclusivo OH! La Barra de Punta del Este, el nuevo shopping contará con más de 150 locales comerciales, espacios al aire libre y una fuerte presencia de marcas internacionales.

El diseño del complejo, a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, incluye ocho accesos peatonales, uno de ellos directamente conectado con el Centro Cultural Recoleta, lo que facilitará la circulación y potenciará el flujo de visitantes.

Además, se sumará un tercer nivel comercial, reemplazando el antiguo estacionamiento por nuevas tiendas y propuestas.

Uno de los puntos más destacados será la terraza gastronómica panorámica, que ofrecerá 30 opciones culinarias distribuidas a lo largo de una recova de 160 metros, con sectores cubiertos y al aire libre.

¿Qué locales tendrá el nuevo shopping de Recoleta?

Entre las marcas confirmadas se encuentran Le Pain Quotidien, Tea Connection, Lucciano’s, La Panera Rosa, Vasalissa Chocolatier, Starbucks, Möoi, Brioche Dorée, Beer Coffee, Açaí Brasil y Cumbres Chocolates, garantizando una oferta diversa para todos los gustos.

El shopping también incluirá cuatro patios a cielo abierto, fuentes ornamentales, toboganes y una palmera traída desde Goya, Corrientes, como símbolo de integración con el paisaje local.

Los 500 espacios de estacionamiento funcionarán en la playa subterránea de Plaza Francia, liberando superficie para nuevas áreas comerciales.

¿Cuándo abrirá la nueva megaobra del ex Buenos Aires Design?

La apertura, inicialmente prevista para junio de 2025, fue reprogramada para noviembre del mismo año debido a la magnitud de las obras. La dirección comercial está en manos de Fernando Brocca, quien lidera el desarrollo de esta propuesta que busca posicionarse como un punto de encuentro entre el consumo, la cultura y el esparcimiento.

OH! Buenos Aires se perfila como un nuevo polo urbano que no solo atraerá a los vecinos de la ciudad, sino también a turistas que buscan experiencias integrales en uno de los barrios más emblemáticos de la capital argentina.

Un modelo de sustentabilidad con una nueva forma de consumir

El proyecto incorpora criterios de sustentabilidad ambiental, como sistemas de eficiencia energética, recolección de agua de lluvia y un diseño paisajístico con especies nativas, alineado con las nuevas tendencias globales de consumo responsable.

Con la apertura de OH! Buenos Aires, la Ciudad no solo recupera un espacio emblemático que estaba en desuso, sino que también pone a prueba el apetito del consumidor argentino por experiencias premium, marcas de lujo y propuestas integrales en un entorno urbano único.