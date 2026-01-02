Outlet de zapatillas a 50%, ¿dónde comprar y hasta cuánto rige la oferta? Foto: Shutterstock

Para quienes estén buscando nuevas zapatillas deportivas y cómodas, existe un nuevo outlet que ofrece hasta un 50% de descuento en sus productos. Está ubicado en Buenos Aires y tiene distintas ofertas en otras prendas.

Se trata de la marca japonesa Asics, conocida por su calzado deportivo de alta calidad, en especial de running, debido a tecnologías como el GEL™ y Meta Speed, ofreciendo amortiguación y estabilidad.

¿Qué tipo de descuentos ofrece Asics en sus outlets?

En los outlets de Asics en Buenos Aires, los descuentos pueden alcanzar o incluso superar el 50% respecto del precio original de lanzamiento. Se trata principalmente de:

Modelos de temporadas anteriores

Líneas discontinuadas

Artículos con pequeños detalles estéticos (sin afectar funcionalidad ni calidad).

Outlet de zapatillas a 50%, ¿dónde comprar y hasta cuánto rige la oferta? Foto: Google Maps

Vas a zapatillas para running, trail, entrenamiento, uso deportivo general y hasta opciones urbanas/casuales. En las tiendas regulares, los mismos modelos suelen moverse entre $200.000 y $400.000 (o más), mientras que en outlet los precios se reducen significativamente.

¿Dónde queda el outlet de zapatillas?

Los principales outlets físicos de Asics en el Área Metropolitana se concentran en shoppings especializados en descuentos. Estas son las ubicaciones más destacadas:

Unicenter Shopping (Zona Norte – Martínez/Paraná 3745, local aproximado 2093)

Soleil Premium Outlet (Boulogne – Zona Norte)

Distrito Arcos Outlet (Palermo – Capital Federal).

Además, en corredores comerciales tradicionales como Avenida Corrientes, Avenida Pueyrredón, Calle Florida y algunos locales en La Plata suelen aparecer liquidaciones puntuales, aunque no sean outlets exclusivos.

Ofertas de zapatillas online

La tienda oficial Asics Argentina (www.asics.com.ar) (www.asics.com.ar) cuenta con sección sale/outlet y promociones activas:

Descuento fijo de $50.000 con el cupón ASICS50 en productos seleccionados (vigente en temporada de fiestas y posiblemente extendido).

Opciones de hasta 9 o 12 cuotas sin interés (según monto).

Envío gratis en muchos artículos.

Descuentos adicionales en últimos talles (ej. cupón ULTIMOS para 20% extra).

¿Hasta cuándo rige la oferta de 50% en zapatillas Asics?

La información actualizada al 2 de enero de 2026 indica que los descuentos de hasta 50% en outlets físicos son permanentes/habituales, aunque dependen del stock disponible (se renuevan periódicamente con nuevas liquidaciones).

Las promociones online especiales (como el cupón Asics50) son por tiempo limitado y suelen renovarse en fechas clave (post-fiestas, cambios de temporada, etc.).