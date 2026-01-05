En una de las esquinas más transitadas de Belgrano, a metros de Cabildo y Juramento, abrió sus puertas American Outlet, un nuevo punto de referencia para quienes buscan ropa importada de primeras marcas a valores muy por debajo del mercado.

El local, ya conocido entre los fanáticos de las buenas oportunidades, desembarcó de forma permanente en avenida Cabildo 2067 y ofrece indumentaria para mujer, hombre, bebés y niños de etiquetas como GAP, Banana Republic y Old Navy, todas originales, sin fallas y de temporadas actuales.

Cuándo y dónde abrirá el nuevo outlet

El local abre de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Por motivos religiosos, no atiende los sábados, pero suma un horario especial los domingos de 11 a 20.

Outlet

Detrás del proyecto hay un grupo de jóvenes emprendedores que importa contenedores completos de ropa para venderlos a precios competitivos.

La primera compra fue de 40.000 prendas, y ya hay nueva mercadería en camino. En el salón, hoy se exhiben más de 12.000 ítems, con reposición constante.

Qué marcas se consiguen

El fuerte del local está en la indumentaria femenina, que ocupa cerca del 80% del espacio, aunque también hay sectores bien definidos para hombres y chicos. Uno de los grandes diferenciales es la amplitud de talles: desde bebé hasta XXL.

Además, hay líneas deportivas de GAP Athletic, Old Navy Active y Banana Republic Sport, lo que permite armar looks urbanos, de oficina, más formales o incluso outfits deportivos.

American Outlet cuenta con 16 probadores y permite cambios dentro de los 30 días. Se puede pagar hasta en 3 cuotas sin interés y, si la compra supera los $ 300.000, se habilitan 6 cuotas sin interés.

Ropa para bebes y niños: precios y 2x1

La ropa infantil es uno de los grandes atractivos. Las prendas para bebés y niños tienen valores similares y, en el caso de bebés, toda la indumentaria se vende con promoción 2x1.

Algunos precios destacados:

Musculosas para bebé a $ 10.900 (quedan en $ 5.500 cada una llevando dos)

Remeras a $ 17.900 (bebé: $ 9.000 cada una)

Shorts a $ 17.900

Shorts de jean y pantalones a $ 21.900

Chombas y camisas a $ 21.900 (bebé: $ 11.000 cada una)

En niños, todas las prendas son de GAP y Old Navy. Los abrigos cuestan $ 26.900 y los vestidos infantiles también se consiguen por $ 26.900.

Indumentaria femenina: precios y promociones

Las mujeres son, sin dudas, las más atentas a las ofertas. En remeras, los valores arrancan en $ 17.900 para Old Navy, $ 26.900 en GAP y $ 29.900 en Banana Republic.

Camisas y blusas:

Old Navy: $ 26.900

GAP: $ 32.900

Banana Republic: $ 43.900

En jeans, los precios parten desde $ 36.900 (Old Navy), suben a $ 46.900 en GAP y rondan los $ 29.900 en Banana Republic, según modelo. Shorts y bermudas van de $ 29.900 a $ 39.900.

Los vestidos están organizados por colores que indican el precio, con valores que pueden ir desde $ 29.900 hasta $ 89.900. Polleras desde $ 32.900, chaquetas de jean a $ 68.900 y una amplia propuesta deportiva: calzas entre $ 32.900 y $ 49.900, mallas y tops desde $ 14.900.