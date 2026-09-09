YPF vuelve a ofrecer una alternativa para los inversores que buscan obtener una renta en dólares. La compañía lanzó una obligación negociable Clase XLIV Hard Dollar International, una emisión con plazo de nueve años que apunta a captar hasta u$s 500 millones, aunque el monto podrá ampliarse.

La oferta estará abierta hasta el 9 de septiembre de 2026, mientras que la emisión y liquidación de los títulos está prevista para el 18 de septiembre de 2026.

Por qué invertir en ONs hoy

Las Obligaciones Negociables (ON) son instrumentos de deuda emitidos por empresas para financiar sus proyectos, inversiones y operaciones. En términos simples, quien compra una ON le presta dinero a la compañía y, a cambio, recibe intereses durante el período establecido y el capital al vencimiento.

“Hoy sigue siendo un buen momento para analizar obligaciones negociables, sobre todo para inversores que buscan dolarizar una parte de la cartera y obtener una renta previsible sin asumir directamente riesgo soberano”, señaló a El Cronista Nicolás Parreira, asesor financiero y director financiero de Grupo Sigma.

YPF

El especialista destacó que actualmente existe una amplia oferta de ONs con distintos perfiles de riesgo y plazos, emitidas por compañías de primera línea como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista y Telecom.

Además, indicó que muchas emisiones muestran rendimientos efectivos en dólares de entre 4% y 7% anual, dependiendo de la empresa y del vencimiento elegido. Sin embargo, advirtió que el mercado registró una fuerte compresión de rendimientos en los últimos años.

“ Hoy no compraría una ON solamente porque paga un cupón alto . Hay emisiones que muestran cupones de 8% o 9%, pero TIR significativamente menores porque cotizan sobre la par. La oportunidad sigue existiendo, pero ahora exige más selección”, afirmó.

Cómo es la nueva ON de YPF

La nueva Obligación Negociable Clase XLIV tendrá un plazo de nueve años y estará denominada en dólares estadounidenses.

Estas son sus principales características:

Monto de emisión : hasta u$s 500.000.000, ampliable hasta el monto máximo disponible.

Plazo : 9 años.

Moneda : dólares estadounidenses (cable).

Monto mínimo de suscripción : u$s 1.000 y múltiplos enteros de u$s 1 por encima de dicho monto.

Amortización : bullet, es decir, el capital se devuelve íntegramente al vencimiento.

Pago de intereses : primer pago a los nueve meses desde la emisión y luego de forma semestral.

Tasa de interés : será informada a través del Aviso de Resultados.

Precio de emisión : será informada a través del Aviso de Resultados.

Ley aplicable: Nueva York.

La licitación cerrará el 9 de septiembre a las 13:00 y la emisión y liquidación está prevista para el 18 de septiembre de 2026.

📣Comenzó el período de oferta.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES YPF S.A. CLASE XLIV HARD DOLLAR INTERNATIONAL



🗓️Fecha de Oferta: Comenzará el 7 de septiembre y finalizará el 9 de septiembre de 2026 a las 13:00 hs Buenos Aires

🗓️Fecha de Adjudicación: Será el 9 de septiembre de 2026… pic.twitter.com/EBBXtRa57p — Banco CMF (@BancoCMF) September 7, 2026

Por qué invertir en YPF

Para Parreira, las empresas vinculadas al sector energético continúan ocupando un lugar destacado dentro del universo de las obligaciones negociables.

“Lo que yo miro son ONs de empresas grandes, con buena generación de caja y negocios vinculados a energía o infraestructura , porque combinan ingresos dolarizados, balances sólidos y rendimientos todavía razonables”, sostuvo.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para los perfiles más conservadores, el especialista mencionó específicamente a YPF, Pan American Energy, Pampa Energía y Tecpetrol. Para quienes están dispuestos a asumir algo más de riesgo, agregó a Vista Energy, Pluspetrol y Telecom.

Según detalló, varias emisiones de estas compañías con vencimientos entre 2029 y 2031 ofrecen rendimientos hasta seis veces superiores a los de un plazo fijo, con sólidas calificaciones crediticias y durations manejables.

Cómo invertir en ONs desde una billetera virtual

Actualmente, invertir en obligaciones negociables es mucho más sencillo que años atrás. Varias plataformas y billeteras virtuales permiten abrir una cuenta de inversión y acceder al mercado de capitales desde una aplicación.

Para participar en una colocación primaria, como la nueva ON de YPF, el inversor debe contar con una cuenta comitente habilitada a través de un agente de bolsa (ALyC).

Desde allí puede presentar su orden durante el período de licitación y suscribir los títulos respetando el monto mínimo exigido por la compañía.

Las ONs también pueden comprarse y venderse posteriormente en el mercado secundario. Esto brinda mayor flexibilidad, ya que el inversor tiene la posibilidad de salir de la posición antes del vencimiento si necesita liquidez, aunque el precio dependerá de la cotización del momento.

Qué riesgos tener en cuenta antes de invertir en ONs

Si bien se trata de instrumentos de renta fija, los especialistas advierten que las Obligaciones Negociables no están exentas de riesgos.

“El principal riesgo en una ON es que la empresa tenga dificultades para pagar , sea los intereses o el capital. Por eso la calificación crediticia y el análisis de la compañía son centrales”, explicó Parreira.

Antes de invertir, el especialista recomienda analizar cuatro variables clave: la Tasa Interna de Retorno (TIR), la paridad o precio de mercado, la duración del instrumento y la calidad crediticia de la empresa emisora.

También señaló que los movimientos de las tasas de interés internacionales pueden impactar sobre la cotización de las ONs de mayor plazo. “ Si suben las tasas internacionales, especialmente en Estados Unidos, una ON de duration larga puede bajar de precio aunque la empresa siga siendo solvente ”, advirtió.

A esto se suma el riesgo de liquidez, ya que algunas emisiones operan con poco volumen y pueden resultar más difíciles de vender antes del vencimiento.

Por último, Parreira remarcó que tener varias ONs no garantiza una adecuada diversificación si todas pertenecen al mismo sector. “Renta fija no significa renta segura; una ON es justamente la compensación que recibe el inversor por asumir esos riesgos”, concluyó.