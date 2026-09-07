Las billeteras virtuales son apreciadas en la Argentina porque proporcionan rendimientos en pesos a los ahorristas que dejan su dinero depositado en las cuentas remuneradas. En varios casos, en la última semana se produjeron modificaciones en las tasas que pagan billeteras como Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X, entre otras.

Aunque las billeteras no suelen verse como opciones de inversión sofisticadas, en algunos casos sus rendimientos se colocaron en la última semana por encima del plazo fijo tradicional. Hay que considerar que estos depósitos bancarios brindan hoy un rendimiento de tasa nominal anual (TNA) que va del 16% al 24%, según la entidad elegida. En el Banco Nación, por caso, es del 19,5%.

En un relevamiento publicado el fin de semana, la consultora de finanzas personales Trascendo señaló cuáles son los rendimientos que pagan las billeteras virtuales, en base al rendimiento de la semana anterior.

”El rendimiento de las cuentas remuneradas mostró una semana con movimientos mixtos. Mientras varias plataformas mantuvieron sus tasas sin cambios, algunas registraron mejoras importantes que les permitieron ganar posiciones dentro del ranking. Al mismo tiempo, algunas de las alternativas que venían ubicándose entre los primeros puestos mostraron leves correcciones, aunque continúan ofreciendo rendimientos competitivos“, detallaron desde la consultora.

De hecho, las billeteras virtuales se posicionan como una alternativa atractiva para los ahorristas que buscan una alternativa a los plazos fijos para obtener rendimiento de sus pesos.

Se debe considerar que no todas las billeteras virtuales dan los mismos beneficios a sus usuarios. Trascendo indicó cuáles son las diferencias, en algunos casos significativas, entre los rendimientos que pagan actualmente las principales plataformas fintech que operan en la Argentina.

Billeteras virtuales: cuánto pagan Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras

El más reciente relevamiento de Trascendo indica los rendimientos que brindaron las billeteras virtuales la semana pasada:

“ Banco Bica volvió a liderar el ranking con un rendimiento del 22% , seguido por Carrefour Banco , que mantuvo el 21% , y por Lemon Cash y Cocos Pay , que continuaron por encima del 20% ”, indicó Trascendo.

También se destacaron Fiwind (20%), Ualá (FCI, 19,71%), según señaló Trascendo. Asimismo, con 19,35% se ubicaron Personal Pay , Banco Supervielle y Prex .

En tanto, Naranja X ofreció 19% y Mercado Pago rindió 18,62%, según Trascendo.

Todas esas son opciones con tasas que superaron la semana pasada a las que ofrecen muchos plazos fijos del mercado, aunque no a los de los bancos que mejor pagan. El listado completo del relevamiento puede apreciarse en el siguiente gráfico:

Los rendimientos de las billeteras virtuales en la última semana, según Trascendo.

Como puede verse, muchas de las billeteras pelean cabeza a cabeza, cuando no superan, los rendimientos que hoy ofrecen los plazos fijos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las tasas que pagan las billeteras virtuales varían día a día y son más volátiles, contra la previsibilidad que brinda el depósito bancario tradicional.

Billeteras virtuales: cómo se calcula el rendimiento

Trascendo indica en su análisis que no utiliza la Tasa Efectiva Anual (TEA), que es lo que realmente se gana al final del año, sino el rendimiento total de la inversión según el último rendimiento diario de cada app.

Esto se debe a que cada app tiene un criterio distinto para definir y publicar la Tasa Nominal Anual (TNA) en sus páginas. Así, se compara el efecto real que tiene cada día tener el dinero en una u otra aplicación.