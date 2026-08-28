Aumentar las ventas online no depende de una única acción. En general, los negocios que logran mejorar su desempeño combinan varias decisiones, como ordenar los catálogos, ofrecer información clara, sumar medios de pago adecuados, responder consultas con rapidez y cuidar la experiencia de entrega.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), en 2025 el comercio electrónico argentino registró 253 millones de órdenes de compra y vendió 645 millones de unidades. El dato confirma que el canal online tiene una escala más que considerable y que, para los vendedores, competir en ese entorno exige trabajar con mayor profesionalización.

Qué aspectos influyen en una compra online

El catálogo suele ser el primer punto de contacto. Títulos precisos, fotos claras, descripciones completas y categorías correctas ayudan a que el comprador entienda qué está mirando y reducen dudas antes de avanzar con la compra. También pueden mejorar la visibilidad dentro de buscadores y plataformas.

Los medios de pago son otro factor relevante. La CACE informó que las tarjetas de crédito lideraron como método de pago en 2025, con una participación del 67%, y que 8 de cada 10 consumidores consideraron clave la posibilidad de pagar en cuotas. Para un negocio, ofrecer alternativas claras puede facilitarla decisión final.

Las ventas online dependen de una estrategia integral, no de una sola acción (Foto: Mercado Libre). Nacho Yuchark

Cómo profesionalizar el recorrido del usuario

La logística también forma parte de la experiencia. Un envío bien informado, con plazos visibles y seguimiento disponible, puede generar confianza. No se trata solo de entregar rápido, sino de que el comprador sepa qué esperar y pueda consultar el estado de su pedido.

La atención al cliente completa el circuito. Responder de forma ágil y resolver dudas frecuentes ayuda a evitar fricciones en el proceso de compra. En muchos casos, una buena respuesta puede transformar una consulta en una venta y una experiencia positiva en recomendación.

Para que toda empresa pueda estar a la vanguardia con las últimas tendencias, Mercado Libre Experience 2026, que se realizará el 10 de septiembre en La Rural, reunirá a los principales referentes del mercado para abordar temas vinculados con ventas, publicidad, logística, medios de pago y herramientas digitales. El evento está diseñado para emprendedores, PyMEs, marcas y vendedores que ya operan en la plataforma, así como para quienes buscan iniciar o profesionalizar su canal online.

Quienes quieran asistir podrán hacerlo en formato presencial durante una jornada completa, con ingreso habilitado desde las 9:30 a 19:00h. Ya se pueden conseguir las entradas en el sitio oficial y se podrán abonar en hasta 12 cuotas sin interés pagando con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago.