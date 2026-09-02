En el mercado argentino, un bono soberano y una obligación negociable ofrecen distintas formas de exposición al riesgo de crédito. En determinadas circunstancias, una ON de una empresa con sólida generación de caja puede cotizar con un rendimiento inferior al de un bono del Estado nacional emitido en la misma moneda y con un vencimiento similar.

La diferencia refleja cómo el mercado valora la capacidad de pago de cada emisor y las condiciones contractuales de cada deuda.

Dos emisores, dos riesgos

El bono soberano refleja la capacidad y voluntad de pago del Estado, junto con la evolución de sus cuentas fiscales, la disponibilidad de divisas, el nivel de reservas internacionales, sus necesidades de financiamiento y su acceso al mercado.

La ON concentra el análisis en una empresa concreta: sus ingresos, su generación de caja, su nivel de endeudamiento, sus vencimientos y la estructura contractual de la emisión. Una compañía con ingresos en dólares, bajo endeudamiento o contratos que sostienen sus flujos de fondos puede presentar un perfil crediticio particularmente sólido dentro del mercado argentino.

El entorno económico también forma parte de la ecuación corporativa. La actividad económica, la regulación, el acceso al mercado de cambios y las condiciones financieras pueden modificar la capacidad de pago de una empresa.

Por eso, el análisis del riesgo empresa incorpora tanto las características propias del emisor como el contexto en el que desarrolla su actividad.

La comparación entre ambos instrumentos requiere entonces mirar más allá del rendimiento. La capacidad de pago, la moneda, el plazo, la estructura de amortización, la liquidez, las garantías, la prioridad frente a otros acreedores y las condiciones legales de cada emisión permiten dimensionar el riesgo asumido.

El bono soberano permite tomar una posición directa sobre la evolución del crédito argentino. La ON permite seleccionar empresas según la solidez de sus negocios y sus fuentes de fondos.

Entre ambos caminos, el inversor puede evaluar qué combinación de riesgo y rendimiento resulta más atractiva para cada escenario.

Qué riesgo asume el inversor y qué rendimiento exige el mercado

Cuando un bono soberano rinde más que una ON comparable, el mercado está exigiendo una compensación mayor por financiar al Estado que por financiar a esa empresa y el riesgo país ayuda a medir esa percepción.

Los índices de la familia EMBI de JP Morgan calculan el diferencial de rendimiento entre deuda de mercados emergentes y títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos.

En el caso argentino, el indicador utilizado habitualmente refleja el rendimiento adicional que exige el mercado por mantener bonos soberanos del país. Se expresa en puntos básicos: 1.000 puntos equivalen a diez puntos porcentuales. El índice representa una referencia de mercado y no una probabilidad exacta de default.

Las ON de empresas privadas tienen sus propios precios y rendimientos. Aun así, el riesgo país influye sobre su valuación porque esas compañías operan bajo las condiciones económicas, cambiarias y regulatorias de la Argentina.

Esa relación explica por qué dos títulos en dólares pueden reaccionar de manera distinta ante una misma noticia. Una mejora del resultado fiscal o de la capacidad del Tesoro para afrontar sus vencimientos favorece en forma directa al crédito soberano.

El efecto sobre una ON dependerá de cuánto modifica esa noticia los ingresos, los costos y el acceso a las divisas de la empresa.

Qué información permite evaluar cada deuda

El análisis soberano requiere observar el resultado fiscal, la deuda pública, el calendario de vencimientos, la disponibilidad de divisas, las reservas internacionales, el acceso al financiamiento y las condiciones legales de cada bono, datos que surgen de organismos públicos, documentos de emisión y estadísticas oficiales.

En una ON, el análisis parte de los estados financieros, el flujo de fondos, la composición de la deuda, los próximos vencimientos y los hechos relevantes informados a la Comisión Nacional de Valores. El prospecto agrega la información específica de la emisión: moneda, cupón, amortización, garantías, prioridad de cobro, compromisos asumidos por la compañía y acontecimientos que permiten exigir anticipadamente el pago.

La autorización de oferta pública de una ON establece obligaciones de información y requisitos regulatorios. La capacidad de pago continúa vinculada con el patrimonio y los recursos del emisor. La CNV reúne estas condiciones dentro del régimen de obligaciones negociables previsto por la legislación argentina.

BYMA permite consultar y negociar títulos públicos y obligaciones negociables en el mercado secundario. La cotización ofrece una referencia de precio, pero la posibilidad de vender depende del volumen operado y de la presencia de compradores. Una ON con pocas operaciones puede exigir una reducción de precio para concretar la salida.

Qué puede recuperar el inversor ante un incumplimiento

La diferencia central aparece cuando el emisor deja de pagar. Una empresa y un Estado enfrentan procedimientos jurídicos distintos.

La Ley de Obligaciones Negociables concede al tenedor acción ejecutiva para reclamar capital e intereses y ejecutar las garantías de la emisión. Si la ON posee garantía común, el respaldo surge del patrimonio general de la empresa. En un concurso o una quiebra, el bonista participa según el rango de su crédito y cobra después de los acreedores con privilegios legales.

Una garantía hipotecaria, prendaria o especial afecta determinados activos al pago. Esa estructura mejora la posición jurídica sobre esos bienes. El recupero efectivo dependerá de su valor, de la prioridad de la garantía y de los costos y plazos de ejecución.

El bono soberano sigue otro recorrido

Los Estados quedan fuera del régimen concursal de las empresas. Un default suele resolverse mediante una negociación, un canje de deuda o reclamos judiciales en la jurisdicción establecida por la emisión.

En 2020, la Argentina reestructuró bonos bajo legislación extranjera mediante el intercambio por nuevos títulos con otros vencimientos y condiciones financieras. La adhesión directa alcanzó 93,55% y las cláusulas de acción colectiva extendieron el resultado a alrededor de 99% de la deuda comprendida, según Reuters.

La experiencia posterior al default de 2001 también mostró que una sentencia favorable constituye una etapa del proceso. El cobro requiere encontrar activos alcanzables por la jurisdicción y compatibles con las reglas de inmunidad soberana. En Estados Unidos, los tribunales rechazaron intentos de ejecutar ciertos fondos del Banco Central por considerar que estaban protegidos bajo la legislación aplicable. Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ley argentina o ley de Nueva York: qué protección ofrece cada una

La ley aplicable determina cómo se interpreta el contrato y la jurisdicción identifica los tribunales competentes. La garantía establece los bienes que respaldan la deuda y el rango define la prioridad frente a otros acreedores.

Una emisión bajo ley de Nueva York permite presentar reclamos ante los tribunales previstos en sus documentos. En un soberano, la ejecución posterior queda condicionada por la inmunidad estatal y la existencia de activos embargables. En una ON, la situación patrimonial de la empresa y el régimen concursal influyen directamente en el recupero.

La ley extranjera aporta un marco contractual y judicial específico donde la protección económica concreta surge de la combinación entre ley, jurisdicción, garantía, rango y activos disponibles.

Por ejemplo, en las ON Clase 23 de Pampa Energía, el contrato y los títulos se interpretan principalmente conforme a la ley del Estado de Nueva York.

La legislación argentina rige, entre otros aspectos, la autorización societaria, la condición de obligación negociable, la oferta pública local y determinadas cuestiones de las asambleas de tenedores. Ante un concurso o una quiebra también interviene el régimen argentino.

La ley de Nueva York establece el marco para interpretar y reclamar el cumplimiento del contrato, pero la garantía, el rango y los activos disponibles determinan la posición económica del acreedor.

Cuándo pesa más el riesgo país y cuándo el riesgo empresa

Los bonos soberanos adquieren mayor sensibilidad frente a escenarios de mejora fiscal, aumento de la disponibilidad de divisas y recuperación del acceso estatal al financiamiento. Una reducción del riesgo país puede impulsar sus precios con mayor intensidad, aunque esa exposición también incorpora volatilidad y el mecanismo de reestructuración propio de la deuda pública.

Las ON cobran relevancia cuando la capacidad de pago de una empresa puede analizarse a partir de ingresos, generación de caja y vencimientos diferenciados de los del Estado. Esa selección permite distribuir la exposición entre emisores y sectores, pero conserva el impacto del contexto argentino e incorpora riesgos empresariales, regulatorios y de liquidez.

Sumar o reducir cada instrumento depende de qué riesgo ya domina la cartera. Una posición concentrada en bonos soberanos queda especialmente expuesta al crédito estatal. Una cartera integrada por ON de una misma actividad concentra riesgo sectorial, aunque incluya varias empresas. Diversificar exige distribuir emisores, fuentes de ingresos, vencimientos y condiciones legales, además de comparar rendimientos.

La evaluación puede ordenarse a partir de cuatro preguntas: quién genera los fondos, en qué moneda los genera, qué prioridad posee el acreedor y qué rendimiento recibe por asumir ese riesgo. Esas respuestas permiten establecer qué función cumple cada instrumento dentro de la cartera.