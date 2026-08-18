Desde hoy, los usuarios de App YPF podrán comprar y vender acciones de la compañía directamente desde la aplicación, durante el horario de funcionamiento del mercado de capitales.

“La incorporación de esta funcionalidad es posible gracias a la alianza estratégica entre YPF y Santander, que permite administrar los fondos de los usuarios de la App y sumar nuevas alternativas dentro del ecosistema financiero de la aplicación”, informó el comunicado.

Así, la compañía energética se convirtió en la primera en el mundo en facilita la compra y venta de sus papeles a través de su propia aplicación y da un nuevo paso en la evolución de su ecosistema digital.

“La iniciativa busca hacer más simple y accesible la posibilidad de ser accionista de YPF. Luego del split de acciones realizado el 4 de agosto, que dividió cada acción en diez, el valor de cada título se redujo proporcionalmente, facilitando el acceso a nuevos inversores”, detallaron desde la empresa.

Esta novedad de suma a otros avances que la compañía hizo en materia de ofrecer servicios financieros a sus clientes. Primero fue la posibilidad de remunerar los saldos y ahora se incorpora la opción de invertir en acciones de YPF.

El objetivo es consolidar una propuesta que permite “Fondear, Remunerar e Invertir desde un mismo lugar, de manera simple y segura”. Además, suma el acceso al mercado de capitales a un ecosistema que ya permite pagar en estaciones de servicio, realizar transferencias, pagar servicios y recargas y mantener los sados remunerados.