La petrolera Crown Point Energía busca financiamiento en el mercado de capitales para continuar con su plan de inversiones en petróleo y ofrece a los inversores una alternativa para obtener renta en dólares. La compañía lanzó las Obligaciones Negociables (ON) Clase X, con un plazo de 36 meses, pagos de intereses trimestrales y una tasa fija que será definida mediante licitación.

La propuesta está dirigida especialmente a inversores que buscan rendimiento en moneda dura y están dispuestos a asumir un riesgo mayor que el de las alternativas de renta fija de empresas de mayor tamaño.

La suscripción puede realizarse desde u$s 100 a través de plataformas como IOL (Invertironline), que promociona la emisión para inversores minoristas. El período de licitación finaliza este martes 1 de septiembre a las 16 h y la liquidación está prevista para el jueves 3 de septiembre.

Qué es una ON y cómo funciona

Una Obligación Negociable es, en términos simples, un préstamo que un inversor le hace a una empresa. La compañía recibe el dinero para financiar sus operaciones o proyectos y, a cambio, se compromete a devolver el capital y pagar intereses en las condiciones establecidas en la emisión.

A diferencia de una acción, comprar una ON no significa convertirse en dueño de una parte de la empresa. El inversor pasa a ser acreedor de la compañía.

En este caso, Crown Point utilizará los fondos obtenidos para continuar con su programa de inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge, principalmente en Chubut y Santa Cruz.

La particularidad de la Clase X es que se trata de una ON hard dollar: la integración y los pagos se realizan en dólares. El inversor puede suscribirla utilizando dólares MEP.

La ON de Crown Point permite invertir y obtener rendimientos en dólares. Freepik

Cuánto paga la ON de Crown Point

La emisión tiene una tasa fija a licitar, por lo que el rendimiento definitivo se conocerá una vez finalizado el proceso de colocación.

Como referencia, IOL estima actualmente una tasa de aproximadamente 8,5% anual en dólares, aunque advierte que se trata de una tasa indicativa y que puede variar en función del resultado de la licitación.

Los intereses se pagan trimestralmente. El capital, en tanto, se devuelve en ocho cuotas trimestrales iguales del 12,5%, que comienzan en el mes 15 y continúan hasta el mes 36.

Esto es importante para un inversor nuevo: no se trata de una ON en la que se coloca el dinero durante tres años y se recupera todo el capital de una sola vez al vencimiento. Una parte del capital comienza a regresar antes.

Por ejemplo, sobre una inversión inicial de u$s 1.000, cada cuota de amortización sería de u$s 125, siempre que se mantenga el valor nominal de la suscripción. Los intereses se calculan según el capital que permanezca pendiente.

Una ON con garantía sobre petróleo

Uno de los principales atractivos de la Clase X es que cuenta con una garantía especial. La estructura contempla una prenda en primer grado sobre créditos y cobranzas vinculados con las ventas de petróleo de las concesiones El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, en Chubut.

La garantía tiene relevancia porque, en caso de dificultades financieras, los acreedores garantizados tienen una protección adicional respecto de una deuda que solamente cuenta con la garantía común del patrimonio de la compañía.

Por esta estructura, FIX SCR asignó a la ON Clase X una calificación de A(arg), con perspectiva positiva, mientras que la calificación de emisor de largo plazo de Crown Point es BBB+(arg), también con perspectiva positiva.

La diferencia entre ambas calificaciones es otro punto que conviene entender: la nota A(arg) corresponde específicamente a la ON garantizada, mientras que BBB+(arg) refleja la capacidad crediticia de la compañía como emisor.

Crown Point invertirá para desarrollar yacimientos convencionales de petróleo.

En qué va a invertir la petrolera

Crown Point prevé destinar u$s 51,6 millones durante 2026 a sus operaciones en Argentina, concentradas principalmente en la Cuenca del Golfo San Jorge.

En Chubut, donde opera las concesiones El Tordillo y La Tapera-Puesto Quiroga, planea invertir unos u$s 37,8 millones. El programa incluye la perforación de cinco pozos en El Tordillo, con una inversión de u$s 21,6 millones, además de reparaciones de pozos, trabajos sobre instalaciones y tareas de abandono.

En Santa Cruz, donde opera Piedra Clavada y Koluel Kaike, proyecta perforar tres pozos adicionales con una inversión de aproximadamente u$s 13,7 millones.

El objetivo es seguir aumentando la producción y aprovechar la mayor escala alcanzada después de la incorporación de nuevos activos.

La producción se duplicó

La emisión llega después de una fuerte mejora en los indicadores operativos de Crown Point.

Durante el primer semestre de 2026, la producción alcanzó unos 8.601 barriles equivalentes de petróleo por día (BOE/día), frente a 4.453 BOE/día en el mismo período del año anterior, según los datos difundidos por IOL. La compañía también redujo su costo de extracción desde u$s 46,5 por BOE hasta aproximadamente u$s 39,9.

En sus resultados del segundo trimestre, además, Crown Point pasó de una pérdida de $ 6.320 millones en igual período de 2025 a una ganancia de $ 13.112,7 millones.

La mejora también fue reconocida por FIX. La calificadora destacó la reducción de costos, la incorporación de nuevos activos y una capitalización de u$s 30 millones realizada por la compañía controlante.

Para 2026, las proyecciones contemplan superar los 8.500 BOE diarios, alcanzar ingresos superiores a u$s 220 millones y lograr un margen EBITDA superior al 25%.

¿Cuáles son los riesgos?

Una tasa cercana al 8,5% anual en dólares puede resultar atractiva, pero no debe confundirse con una inversión de bajo riesgo.

IOL califica la propuesta como una alternativa para un perfil de inversión agresivo, debido al tamaño de Crown Point, su programa de inversiones y sus necesidades de financiamiento. La compañía todavía tiene que sostener un fuerte nivel de inversión para desarrollar sus activos y está expuesta a la evolución del precio del petróleo.

También existe riesgo de crédito: el rendimiento de la ON depende de que Crown Point genere los fondos necesarios para cumplir con los pagos. La garantía reduce determinados riesgos, pero no elimina la posibilidad de pérdidas.

Además, la tasa del 8,5% no está asegurada hasta que finalice la licitación. El inversor debe considerar que la tasa definitiva puede ser diferente.

Cómo invertir en ON desde u$s 100

Para un inversor minorista, el mecanismo es similar al de una suscripción de otros instrumentos de renta fija.

En IOL, la compañía ofrece la posibilidad de participar desde u$s 100, utilizando dólares MEP. Según la información publicada por el broker, se puede acceder desde la sección de operación y suscripción de Obligaciones Negociables.

El proceso, en términos generales, consiste en:

Tener los dólares disponibles en la cuenta comitente.

Ingresar a la sección de Operar/Suscribir/Obligaciones Negociables.

Seleccionar la ON de Crown Point correspondiente a la emisión Clase X.

Indicar el monto a suscribir, desde u$s 100.

Presentar la orden antes del cierre del período de licitación.

Esperar el resultado de la colocación para conocer la tasa definitiva.

La licitación está prevista para este martes 1 de septiembre. IOL informó a sus clientes que la suscripción puede realizarse hasta las 16 horas, mientras que la información de mercado registra la licitación de las Clases X y XI durante la jornada.

La liquidación está prevista para el 3 de septiembre de 2026.

¿Las ON convienen a cualquier inversor?

No necesariamente. Para quien recién comienza a invertir, el punto central es entender que una ON no equivale a un plazo fijo en dólares.

La propuesta combina varios elementos atractivos: una tasa indicativa elevada para una inversión en dólares, pagos trimestrales, amortización gradual del capital y una garantía respaldada por cobranzas de petróleo. Pero, al mismo tiempo, implica asumir riesgo corporativo y exposición al negocio petrolero.

Por eso, puede resultar más adecuada para un inversor que busque renta en dólares, diversificación y un rendimiento superior, y que esté dispuesto a mantener la inversión durante un período de hasta 36 meses y aceptar los riesgos propios de una compañía petrolera en expansión.

La tasa definitiva será la variable clave que surgirá de la licitación. Para decidir, no alcanza con mirar el 8,5% estimado: también hay que analizar la calificación, la garantía, la situación financiera de Crown Point, el esquema de amortización y la capacidad futura de la empresa para generar caja.