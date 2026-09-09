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El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3099 - Hermano

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

 1°3099 11°4169
 9670  12°7137
 3°7245 13°4967 
 2946  14°4704 
 8464  15°0737 
 6°3219  16°7182
 7049  17°0736 
 2355  18°5982 
 3433  19°6418 
 10°6451 20°5039 

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Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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