El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.
En este martes, 8 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3099 - Hermano
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre
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¿Qué significa soñar con hermano?
Soñar con un hermano refleja vínculo y apoyo. Indica deseo de unión o nostalgia.
Si es tenso, sugiere rivalidad o asuntos pendientes. También puede ser una parte de ti que busca protección.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.