El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este martes, 8 de septiembre de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la nocturna.

En este martes, 8 de septiembre de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 3099 - Hermano

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 8 de septiembre

1° 3099 11° 4169 2° 9670 12° 7137 3° 7245 13° 4967 4° 2946 14° 4704 5° 8464 15° 0737 6° 3219 16° 7182 7° 7049 17° 0736 8° 2355 18° 5982 9° 3433 19° 6418 10° 6451 20° 5039

¿Qué significa soñar con hermano?

Soñar con un hermano refleja vínculo y apoyo. Indica deseo de unión o nostalgia.

Si es tenso, sugiere rivalidad o asuntos pendientes. También puede ser una parte de ti que busca protección.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.