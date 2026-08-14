Invertir en petróleo: qué recomiendan los especialistas y cuáles son las mejores opciones
El crudo atraviesa un período de fuerte volatilidad por las tensiones en Medio Oriente, mientras las perspectivas de demanda ponen un límite a las subas. Qué mirar antes de invertir y cuáles son las empresas que recomiendan los especialistas.
El Central amplió el universo de empresas que podrán financiarse con los dólares en los bancos y el mercado anticipa una mayor competencia por esos fondos. Así, las tasas de los depósitos podrían subir. ¿A qué nivel pueden llegar?