La consultora FocusEconomics publicó su informe de consenso de septiembre de 2026 sobre la economía argentina, que releva las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras, cifra que se eleva a más de 50 fuentes en total si se suman los organismos internacionales.

El documento, al que tuvo acceso El Cronista, muestra un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento y un repunte en las expectativas inflacionarias respecto de la medición anterior.

Según el relevamiento, la actividad económica se expandió 1,6% interanual en el segundo trimestre de 2026, por debajo del 2,3% del primer trimestre. La desaceleración respondió a la caída en sectores como agricultura, construcción, hotelería y manufactura , mientras que la minería fue la excepción, con un salto del 16% impulsado por la producción de petróleo y litio.

Con ese dato como telón de fondo, los panelistas de FocusEconomics recortaron en las últimas semanas su proyección de crecimiento del PBI para 2026 a 2,7%, 0,2 puntos porcentuales menos que un mes atrás. Para 2027, el consenso espera una aceleración a 3,0%.

Entre los privados, las estimaciones para este año van de un mínimo de 1,5% (Banco Supervielle) a un máximo de 4,0% (Econométrica), mientras que organismos como el FMI (3,5%) y el Banco Mundial (3,6%) se ubican por encima del consenso de mercado.

La inflación vuelve a acelerarse: qué ve el mercado

La inflación anual llegó a 33,8% en julio de 2026, frente al 33,5% de junio, el registro más alto en un año. Además, la suba mensual de precios repuntó por primera vez desde marzo, al pasar de 1,89% en junio a 2,11% en julio.

Ese dato llevó a los analistas a corregir al alza su proyección de inflación promedio para 2026, que ahora se ubica en 32,0%, 0,4 puntos porcentuales más que en el relevamiento previo. Para 2027, el consenso proyecta una inflación promedio de 22,5%.

Consultora Inflación 2026 4intelligence 32,2% ABECEB 32,5% Aldazabal 32,5% Allianz 30,0% Balanz Capital 32,8% Banco de Galicia 32,5% Banco Hipotecario 32,6% Banco Supervielle 32,6% Barclays Capital 30,0% BBVA Research 32,4% C&T Asesores 32,5% Capital Economics 33,0% Citigroup Global Mkts 30,5% Deloitte Econosignal 32,9% E2 Economia 30,5% Eco Go 32,6% Ecolatina 32,5% Econviews 32,9% EIU 32,5% EMFI 32,6% Empiria Consultores 33,0% Equilibra 32,9% FIEL 32,5% Fitch Solutions 27,4% Goldman Sachs 32,5% Invecq Consulting 33,0% LCG 32,7% MAP 32,6% Moody’s Analytics 31,6% OJF & Asociados 32,6% Oxford Economics 32,8% Pantheon Macroeconomics 32,0% Pezco Economics 26,6% Quantum Finanzas 32,2% Romano Group 32,8% S&P Global Ratings 31,8% UBS 32,9% VDC Consultora 32,5% Otros (18)** 32,0%

Pese a la corrección, el informe remarca que la inflación de 2026 será la más baja en nueve años para la Argentina, aunque seguirá siendo una de las más altas del mundo debido a la depreciación cambiaria y a las expectativas inflacionarias todavía elevadas.

Qué esperan los analistas para el dólar y las tasas

Para el tipo de cambio oficial, el consenso de FocusEconomics proyecta un cierre de 2026 en $ 1645,20 por dólar y de $ 1979,90 para 2027. El dólar oficial cotizó a $ 1530 el 8 de septiembre de 2026, mientras que el paralelo se ubicó en $ 1545.

Consultora Tipo de cambio 2026 4intelligence $ 1569 ABECEB $ 1611 Aldazabal $ 1658 Analytica Consultora $ 1618 Aurum Valores $ 1650 Balanz Capital $ 1658 Banco de Galicia $ 1623 Banco Hipotecario $ 1625 Banco Supervielle $ 1730 Barclays Capital $ 1335 BBVA Research $ 1645 C&T Asesores $ 1640 Capital Economics $ 1550 Citigroup Global Mkts $ 1676 Credicorp Capital $ 1640 Deloitte Econosignal $ 1650 E2 Economia $ 1650 Eco Go $ 1659 Ecolatina $ 1700 Econométrica $ 1587 Econviews $ 1700 EIU $ 1686 EMFI $ 1541 Empiria Consultores $ 1711 Equilibra $ 1670 FIEL $ 1629 Fitch Ratings $ 1668 Fitch Solutions $ 1700 FMyA $ 1675 Invecq Consulting $ 1750 Itaú Unibanco $ 1600 JPMorgan $ 1575 LCG $ 1740 MAP $ 1726 MAPFRE Economics $ 1658 Moody’s Analytics $ 1576 OJF & Asociados $ 1683 Oxford Economics $ 1658 Pantheon Macroeconomics $ 1850 Pezco Economics $ 1502 Quantum Finanzas $ 1612 Romano Group $ 1601 S&P Global Ratings $ 1700 Santander $ 1700 Standard Chartered $ 1591 UBS $ 1700 VDC Consultora $ 1647

En cuanto a la tasa de interés de referencia (badlar), el relevamiento indica que se mantuvo entre 20% y 25% desde abril de 2026, muy por debajo del cercano 50% registrado antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Los analistas esperan que la badlar cierre 2026 en 22,09% y 2027 en 18,81%.

Otros indicadores: comercio exterior y cuentas públicas

El superávit comercial se redujo en julio a 2100 millones de dólares, tras los 2200 millones de junio, aunque acumula 23.700 millones de dólares en los últimos doce meses.

Por su parte, las exportaciones crecieron 14,1% interanual en julio, impulsadas por la producción energética de Vaca Muerta, mientras que las importaciones cayeron 1,7% en el mismo período.

Para el año completo, el consenso proyecta exportaciones por 100.200 millones de dólares (+15,0%) e importaciones por 76.900 millones de dólares (+1,5%), con un superávit comercial de 23.700 millones de dólares.

FocusEconomics recortó la previsión de crecimiento para 2026 y ajustó sus proyecciones de precios (Fuente: Archivo).

En materia fiscal, los analistas esperan un resultado prácticamente equilibrado, con un superávit de 0,1% del PBI para 2026 y un balance neutro (0,0%) para 2027. La deuda pública, en tanto, se proyecta en 71,3% del PBI para este año, con una tendencia a la baja hacia los próximos años.

El relevamiento también señala que el gobierno de Javier Milei continuó en agosto de 2026 con su agenda de reformas: el Banco Central flexibilizó las restricciones al crédito en dólares para empresas que facturan en pesos, con el objetivo de impulsar el financiamiento. En paralelo, el Ejecutivo debió postergar un proyecto para facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros, tras la resistencia del Senado.