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La consultora FocusEconomics publicó su informe de consenso de septiembre de 2026 sobre la economía argentina, que releva las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras, cifra que se eleva a más de 50 fuentes en total si se suman los organismos internacionales.
El documento, al que tuvo acceso El Cronista, muestra un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento y un repunte en las expectativas inflacionarias respecto de la medición anterior.
Según el relevamiento, la actividad económica se expandió 1,6% interanual en el segundo trimestre de 2026, por debajo del 2,3% del primer trimestre. La desaceleración respondió a la caída en sectores como agricultura, construcción, hotelería y manufactura, mientras que la minería fue la excepción, con un salto del 16% impulsado por la producción de petróleo y litio.
Con ese dato como telón de fondo, los panelistas de FocusEconomics recortaron en las últimas semanas su proyección de crecimiento del PBI para 2026 a 2,7%, 0,2 puntos porcentuales menos que un mes atrás. Para 2027, el consenso espera una aceleración a 3,0%.
Entre los privados, las estimaciones para este año van de un mínimo de 1,5% (Banco Supervielle) a un máximo de 4,0% (Econométrica), mientras que organismos como el FMI (3,5%) y el Banco Mundial (3,6%) se ubican por encima del consenso de mercado.
La inflación vuelve a acelerarse: qué ve el mercado
La inflación anual llegó a 33,8% en julio de 2026, frente al 33,5% de junio, el registro más alto en un año. Además, la suba mensual de precios repuntó por primera vez desde marzo, al pasar de 1,89% en junio a 2,11% en julio.
Ese dato llevó a los analistas a corregir al alza su proyección de inflación promedio para 2026, que ahora se ubica en 32,0%, 0,4 puntos porcentuales más que en el relevamiento previo. Para 2027, el consenso proyecta una inflación promedio de 22,5%.
|Consultora
|Inflación 2026
|4intelligence
|32,2%
|ABECEB
|32,5%
|Aldazabal
|32,5%
|Allianz
|30,0%
|Balanz Capital
|32,8%
|Banco de Galicia
|32,5%
|Banco Hipotecario
|32,6%
|Banco Supervielle
|32,6%
|Barclays Capital
|30,0%
|BBVA Research
|32,4%
|C&T Asesores
|32,5%
|Capital Economics
|33,0%
|Citigroup Global Mkts
|30,5%
|Deloitte Econosignal
|32,9%
|E2 Economia
|30,5%
|Eco Go
|32,6%
|Ecolatina
|32,5%
|Econviews
|32,9%
|EIU
|32,5%
|EMFI
|32,6%
|Empiria Consultores
|33,0%
|Equilibra
|32,9%
|FIEL
|32,5%
|Fitch Solutions
|27,4%
|Goldman Sachs
|32,5%
|Invecq Consulting
|33,0%
|LCG
|32,7%
|MAP
|32,6%
|Moody’s Analytics
|31,6%
|OJF & Asociados
|32,6%
|Oxford Economics
|32,8%
|Pantheon Macroeconomics
|32,0%
|Pezco Economics
|26,6%
|Quantum Finanzas
|32,2%
|Romano Group
|32,8%
|S&P Global Ratings
|31,8%
|UBS
|32,9%
|VDC Consultora
|32,5%
|Otros (18)**
|32,0%
Pese a la corrección, el informe remarca que la inflación de 2026 será la más baja en nueve años para la Argentina, aunque seguirá siendo una de las más altas del mundo debido a la depreciación cambiaria y a las expectativas inflacionarias todavía elevadas.
Qué esperan los analistas para el dólar y las tasas
Para el tipo de cambio oficial, el consenso de FocusEconomics proyecta un cierre de 2026 en $ 1645,20 por dólar y de $ 1979,90 para 2027. El dólar oficial cotizó a $ 1530 el 8 de septiembre de 2026, mientras que el paralelo se ubicó en $ 1545.
|Consultora
|Tipo de cambio 2026
|4intelligence
|$ 1569
|ABECEB
|$ 1611
|Aldazabal
|$ 1658
|Analytica Consultora
|$ 1618
|Aurum Valores
|$ 1650
|Balanz Capital
|$ 1658
|Banco de Galicia
|$ 1623
|Banco Hipotecario
|$ 1625
|Banco Supervielle
|$ 1730
|Barclays Capital
|$ 1335
|BBVA Research
|$ 1645
|C&T Asesores
|$ 1640
|Capital Economics
|$ 1550
|Citigroup Global Mkts
|$ 1676
|Credicorp Capital
|$ 1640
|Deloitte Econosignal
|$ 1650
|E2 Economia
|$ 1650
|Eco Go
|$ 1659
|Ecolatina
|$ 1700
|Econométrica
|$ 1587
|Econviews
|$ 1700
|EIU
|$ 1686
|EMFI
|$ 1541
|Empiria Consultores
|$ 1711
|Equilibra
|$ 1670
|FIEL
|$ 1629
|Fitch Ratings
|$ 1668
|Fitch Solutions
|$ 1700
|FMyA
|$ 1675
|Invecq Consulting
|$ 1750
|Itaú Unibanco
|$ 1600
|JPMorgan
|$ 1575
|LCG
|$ 1740
|MAP
|$ 1726
|MAPFRE Economics
|$ 1658
|Moody’s Analytics
|$ 1576
|OJF & Asociados
|$ 1683
|Oxford Economics
|$ 1658
|Pantheon Macroeconomics
|$ 1850
|Pezco Economics
|$ 1502
|Quantum Finanzas
|$ 1612
|Romano Group
|$ 1601
|S&P Global Ratings
|$ 1700
|Santander
|$ 1700
|Standard Chartered
|$ 1591
|UBS
|$ 1700
|VDC Consultora
|$ 1647
En cuanto a la tasa de interés de referencia (badlar), el relevamiento indica que se mantuvo entre 20% y 25% desde abril de 2026, muy por debajo del cercano 50% registrado antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Los analistas esperan que la badlar cierre 2026 en 22,09% y 2027 en 18,81%.
Otros indicadores: comercio exterior y cuentas públicas
El superávit comercial se redujo en julio a 2100 millones de dólares, tras los 2200 millones de junio, aunque acumula 23.700 millones de dólares en los últimos doce meses.
Por su parte, las exportaciones crecieron 14,1% interanual en julio, impulsadas por la producción energética de Vaca Muerta, mientras que las importaciones cayeron 1,7% en el mismo período.
Para el año completo, el consenso proyecta exportaciones por 100.200 millones de dólares (+15,0%) e importaciones por 76.900 millones de dólares (+1,5%), con un superávit comercial de 23.700 millones de dólares.
En materia fiscal, los analistas esperan un resultado prácticamente equilibrado, con un superávit de 0,1% del PBI para 2026 y un balance neutro (0,0%) para 2027. La deuda pública, en tanto, se proyecta en 71,3% del PBI para este año, con una tendencia a la baja hacia los próximos años.
El relevamiento también señala que el gobierno de Javier Milei continuó en agosto de 2026 con su agenda de reformas: el Banco Central flexibilizó las restricciones al crédito en dólares para empresas que facturan en pesos, con el objetivo de impulsar el financiamiento. En paralelo, el Ejecutivo debió postergar un proyecto para facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros, tras la resistencia del Senado.