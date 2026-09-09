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La consultora FocusEconomics publicó su informe de consenso de septiembre de 2026 sobre la economía argentina, que releva las proyecciones de más de 40 bancos y consultoras, cifra que se eleva a más de 50 fuentes en total si se suman los organismos internacionales.

El documento, al que tuvo acceso El Cronista, muestra un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento y un repunte en las expectativas inflacionarias respecto de la medición anterior.

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Según el relevamiento, la actividad económica se expandió 1,6% interanual en el segundo trimestre de 2026, por debajo del 2,3% del primer trimestre. La desaceleración respondió a la caída en sectores como agricultura, construcción, hotelería y manufactura, mientras que la minería fue la excepción, con un salto del 16% impulsado por la producción de petróleo y litio.

Con ese dato como telón de fondo, los panelistas de FocusEconomics recortaron en las últimas semanas su proyección de crecimiento del PBI para 2026 a 2,7%, 0,2 puntos porcentuales menos que un mes atrás. Para 2027, el consenso espera una aceleración a 3,0%.

Entre los privados, las estimaciones para este año van de un mínimo de 1,5% (Banco Supervielle) a un máximo de 4,0% (Econométrica), mientras que organismos como el FMI (3,5%) y el Banco Mundial (3,6%) se ubican por encima del consenso de mercado.

La inflación vuelve a acelerarse: qué ve el mercado

La inflación anual llegó a 33,8% en julio de 2026, frente al 33,5% de junio, el registro más alto en un año. Además, la suba mensual de precios repuntó por primera vez desde marzo, al pasar de 1,89% en junio a 2,11% en julio.

Ese dato llevó a los analistas a corregir al alza su proyección de inflación promedio para 2026, que ahora se ubica en 32,0%, 0,4 puntos porcentuales más que en el relevamiento previo. Para 2027, el consenso proyecta una inflación promedio de 22,5%.

ConsultoraInflación 2026
4intelligence32,2%
ABECEB32,5%
Aldazabal32,5%
Allianz30,0%
Balanz Capital32,8%
Banco de Galicia32,5%
Banco Hipotecario32,6%
Banco Supervielle32,6%
Barclays Capital30,0%
BBVA Research32,4%
C&T Asesores32,5%
Capital Economics33,0%
Citigroup Global Mkts30,5%
Deloitte Econosignal32,9%
E2 Economia30,5%
Eco Go32,6%
Ecolatina32,5%
Econviews32,9%
EIU32,5%
EMFI32,6%
Empiria Consultores33,0%
Equilibra32,9%
FIEL32,5%
Fitch Solutions27,4%
Goldman Sachs32,5%
Invecq Consulting33,0%
LCG32,7%
MAP32,6%
Moody’s Analytics31,6%
OJF & Asociados32,6%
Oxford Economics32,8%
Pantheon Macroeconomics32,0%
Pezco Economics26,6%
Quantum Finanzas32,2%
Romano Group32,8%
S&P Global Ratings31,8%
UBS32,9%
VDC Consultora32,5%
Otros (18)**32,0%

Pese a la corrección, el informe remarca que la inflación de 2026 será la más baja en nueve años para la Argentina, aunque seguirá siendo una de las más altas del mundo debido a la depreciación cambiaria y a las expectativas inflacionarias todavía elevadas.

Qué esperan los analistas para el dólar y las tasas

Para el tipo de cambio oficial, el consenso de FocusEconomics proyecta un cierre de 2026 en $ 1645,20 por dólar y de $ 1979,90 para 2027. El dólar oficial cotizó a $ 1530 el 8 de septiembre de 2026, mientras que el paralelo se ubicó en $ 1545.

ConsultoraTipo de cambio 2026
4intelligence$ 1569
ABECEB$ 1611
Aldazabal$ 1658
Analytica Consultora$ 1618
Aurum Valores$ 1650
Balanz Capital$ 1658
Banco de Galicia$ 1623
Banco Hipotecario$ 1625
Banco Supervielle$ 1730
Barclays Capital$ 1335
BBVA Research$ 1645
C&T Asesores$ 1640
Capital Economics$ 1550
Citigroup Global Mkts$ 1676
Credicorp Capital$ 1640
Deloitte Econosignal$ 1650
E2 Economia$ 1650
Eco Go$ 1659
Ecolatina$ 1700
Econométrica$ 1587
Econviews$ 1700
EIU$ 1686
EMFI$ 1541
Empiria Consultores$ 1711
Equilibra$ 1670
FIEL$ 1629
Fitch Ratings$ 1668
Fitch Solutions$ 1700
FMyA$ 1675
Invecq Consulting$ 1750
Itaú Unibanco$ 1600
JPMorgan$ 1575
LCG$ 1740
MAP$ 1726
MAPFRE Economics$ 1658
Moody’s Analytics$ 1576
OJF & Asociados$ 1683
Oxford Economics$ 1658
Pantheon Macroeconomics$ 1850
Pezco Economics$ 1502
Quantum Finanzas$ 1612
Romano Group$ 1601
S&P Global Ratings$ 1700
Santander$ 1700
Standard Chartered$ 1591
UBS$ 1700
VDC Consultora$ 1647

En cuanto a la tasa de interés de referencia (badlar), el relevamiento indica que se mantuvo entre 20% y 25% desde abril de 2026, muy por debajo del cercano 50% registrado antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Los analistas esperan que la badlar cierre 2026 en 22,09% y 2027 en 18,81%.

Otros indicadores: comercio exterior y cuentas públicas

El superávit comercial se redujo en julio a 2100 millones de dólares, tras los 2200 millones de junio, aunque acumula 23.700 millones de dólares en los últimos doce meses.

Por su parte, las exportaciones crecieron 14,1% interanual en julio, impulsadas por la producción energética de Vaca Muerta, mientras que las importaciones cayeron 1,7% en el mismo período.

Para el año completo, el consenso proyecta exportaciones por 100.200 millones de dólares (+15,0%) e importaciones por 76.900 millones de dólares (+1,5%), con un superávit comercial de 23.700 millones de dólares.

FocusEconomics recortó la previsión de crecimiento para 2026 y ajustó sus proyecciones de precios (Fuente: Archivo).
FocusEconomics recortó la previsión de crecimiento para 2026 y ajustó sus proyecciones de precios (Fuente: Archivo).

En materia fiscal, los analistas esperan un resultado prácticamente equilibrado, con un superávit de 0,1% del PBI para 2026 y un balance neutro (0,0%) para 2027. La deuda pública, en tanto, se proyecta en 71,3% del PBI para este año, con una tendencia a la baja hacia los próximos años.

El relevamiento también señala que el gobierno de Javier Milei continuó en agosto de 2026 con su agenda de reformas: el Banco Central flexibilizó las restricciones al crédito en dólares para empresas que facturan en pesos, con el objetivo de impulsar el financiamiento. En paralelo, el Ejecutivo debió postergar un proyecto para facilitar la compra de tierras por parte de extranjeros, tras la resistencia del Senado.