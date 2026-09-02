Warrants: qué son y por qué casi ningún inversor minorista usa
Forman parte del lenguaje financiero, pero rara vez llegan a las carteras minoristas. Las claves para entender cómo funcionan, en qué se diferencian de las opciones y por qué su nombre puede generar confusión en la Argentina.
La reciente actualización de haberes no logró cerrar la brecha con el costo de vida y el Ejército encabeza el ranking de morosidad en el crédito del Estado. Casi uno de cada tres integrantes con créditos acumula atrasos