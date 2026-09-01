El mercado de las salidas a Bolsa atraviesa en 2026 uno de sus momentos de mayor efervescencia de los últimos años. Después de un período en el que muchas compañías tecnológicas prefirieron permanecer privadas, las IPO volvieron a ganar protagonismo y están llegando al mercado empresas cada vez más grandes, maduras y vinculadas con algunos de los grandes temas de inversión del momento, como la inteligencia artificial, los datos y las fintech.

El fenómeno tuvo su punto de mayor impacto con SpaceX. La compañía de Elon Musk recaudó unos u$s 75.000 millones en su debut y estableció una valuación de aproximadamente u$s 1,77 billones, en lo que se convirtió en la mayor IPO de la historia.

El movimiento no es solamente anecdótico. Según S&P Global, durante el primer semestre de 2026 hubo 192 IPO en Estados Unidos, un 14,3% más que en el mismo período de 2025. En conjunto captaron u$s 153.300 millones, aunque SpaceX explicó por sí sola más de la mitad de ese monto.

J.P. Morgan calificó la actual ola como histórica y destacó que una gran cantidad de compañías privadas están llegando al mercado con tamaños muy superiores a los de ciclos anteriores. Morgan Stanley, por su parte, observa un mercado más amplio, con empresas de mayor escala y participación creciente de inversores minoristas. UBS estima que las IPO estadounidenses podrían alcanzar entre u$s 200.000 millones y u$s 350.000 millones durante 2026.

Las IPO de grandes empresas tecnológicas están ganando protagonismo.

¿Qué es una IPO y por qué una empresa sale a Bolsa?

Una IPO, sigla de Initial Public Offering, u oferta pública inicial, es el proceso mediante el cual una compañía privada ofrece por primera vez sus acciones al público y comienza a cotizar en un mercado bursátil.

La operación permite a la empresa obtener capital de nuevos inversores para financiar expansión, inversiones, adquisiciones o reducción de deuda. También permite que accionistas anteriores, como fundadores, empleados y fondos de capital de riesgo, puedan vender parte de sus participaciones y transformar en dinero una inversión que hasta entonces era privada.

Pero salir a Bolsa también implica costos: mayor regulación, publicación periódica de resultados, controles contables, exposición al mercado y presión permanente de los accionistas. Por eso muchas compañías esperan hasta alcanzar una escala considerable antes de dar el paso.

En 2026, además, el mercado está dispuesto a pagar elevadas valuaciones por compañías capaces de convertirse en líderes de sectores estratégicos, especialmente inteligencia artificial.

A continuación, las cinco de las grandes empresas que concentran la atención de los inversores.

1. Anthropic: la gran IPO de la inteligencia artificial

Es la salida a Bolsa que tiene mayor probabilidad de concretarse en el corto plazo. Anthropic, creadora del chatbot Claude y uno de los principales rivales de OpenAI, presentó confidencialmente su documentación para cotizar y prepara la publicación de su prospecto.

Según Reuters, la compañía planea hacerlo después del feriado de Labor Day en Estados Unidos y podría debutar entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El negocio está creciendo a una velocidad extraordinaria. Su run rate de ingresos anualizados superó los u$s 65.000 millones a fines de julio, frente a unos u$s 9.000 millones a finales de 2025. La cifra no equivale necesariamente a ingresos efectivamente obtenidos durante un año, pero permite dimensionar la aceleración del negocio.

La expectativa de mercado es enorme: Anthropic fue valuada en unos u$s 965.000 millones en su última ronda privada y existen versiones que ubican el objetivo de la IPO en torno a US$2 billones o incluso más.

El atractivo está en capturar el crecimiento de la IA desde una de las compañías líderes. El principal interrogante, en cambio, es si semejante valuación puede justificarse con márgenes suficientes. Un análisis de PitchBook Data señala precisamente que la evolución del margen bruto será uno de los datos fundamentales para determinar si Anthropic merece una valuación premium.

Oportunidad: exposición directa a una de las empresas líderes de la IA generativa.

Riesgo: pagar una valuación extremadamente elevada por un negocio que todavía requiere enormes inversiones en infraestructura y capacidad de cómputo.

El chatbot de inteligencia artificial Claude es el principal rival de ChatGPT. Fuente: EFE Angel Colmenares

2. OpenAI: el gigante que podría esperar hasta 2027

El segundo nombre inevitable es OpenAI, creadora de ChatGPT. La compañía también presentó documentación confidencial para una eventual salida a Bolsa y su última valuación privada ronda los u$s 850.000 millones.

El negocio continúa expandiéndose: en agosto informó que su división de publicidad alcanzó un run rate de US$1.000 millones anuales, mientras sus ingresos totales también vienen creciendo con fuerza.

Sin embargo, acá aparece una diferencia clave con Anthropic: el mercado ya no espera necesariamente que OpenAI debute en 2026.

Un análisis de PitchBook considera que 2027 es un escenario más realista y advierte que OpenAI necesita demostrar que su enorme valuación puede traducirse en mejores márgenes y generación de caja. La firma también señala que el costo de infraestructura y los acuerdos económicos con Microsoft son variables centrales para determinar su atractivo.

El potencial es evidente: ChatGPT se convirtió en una de las plataformas tecnológicas de mayor adopción del mundo y OpenAI tiene múltiples vías de monetización (suscripciones, empresas, API y publicidad).

Oportunidad: apostar por el líder de marca en inteligencia artificial generativa.

Riesgo: una valuación gigantesca y una estructura de costos que todavía plantea dudas sobre la rentabilidad.

3. Databricks: la apuesta por los datos y la IA empresarial

Databricks ofrece una alternativa diferente dentro del boom de inteligencia artificial. Su plataforma permite a las empresas almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos y construir sobre ellos aplicaciones de IA.

La compañía viene mostrando un fuerte crecimiento y en julio fue valuada en aproximadamente u$s 188.000 millones, un 40% más que en su ronda anterior.

El atractivo para los inversores está en que Databricks no depende exclusivamente del éxito de un chatbot. Su negocio se encuentra en la infraestructura de datos que necesitan las compañías para implementar IA, lo que le permite participar de una tendencia más amplia.

PitchBook destaca justamente esa fortaleza: Databricks combina crecimiento elevado, flujo de caja positivo y una valuación que, según sus métricas ajustadas, resulta más razonable que la de algunos rivales de IA.

¿El problema? Aunque la empresa está considerada prácticamente “lista” para salir a Bolsa, su CEO ha señalado que no necesita hacerlo para financiar el negocio. Por eso el escenario de 2027 parece hoy más probable que una IPO antes de diciembre.

Oportunidad: exposición al crecimiento de la infraestructura empresarial de IA y datos.

Riesgo: una valuación privada de u$s 188.000 millones deja poco margen para decepciones si el crecimiento se desacelera.

4. Stripe: una fintech que todavía prefiere seguir privada

Stripe es una de las compañías de pagos digitales más importantes del mundo y procesa las transacciones de millones de empresas, desde pequeños comercios hasta grandes compañías tecnológicas.

Su negocio sigue creciendo con fuerza. Durante el primer semestre de 2026, la compañía informó un aumento del 41% en sus ingresos y del 43% en el flujo de caja libre. Además, los negocios que utilizan su plataforma procesaron u$s 1,9 billones durante 2025.

El problema para quienes esperan comprar sus acciones es que Stripe no parece tener apuro por salir a Bolsa. En agosto comunicó a sus inversores que considera conveniente continuar como empresa privada y que una IPO permanece indefinida.

Eso no elimina su potencial. La compañía está creciendo junto con el comercio electrónico, los pagos internacionales, las stablecoins y la economía digital.

Oportunidad: participar de una de las plataformas globales de infraestructura financiera con crecimiento y generación de caja.

Riesgo: que la empresa permanezca privada durante más tiempo y que los inversores deban esperar para acceder al negocio en Bolsa.

5. Revolut: la fintech global que prepara el próximo salto

Revolut representa otra de las grandes historias de crecimiento del sector financiero digital. La compañía británica combina servicios bancarios, pagos, inversiones y criptomonedas y ya supera los 68 millones de clientes.

Sus números explican por qué el mercado la sigue de cerca: en 2025 obtuvo una ganancia antes de impuestos de US$2.300 millones, un 57% más, mientras sus ingresos crecieron 46%, hasta u$s 6.000 millones.

El banco digital Revolut genera expectativas.

Además, la empresa continúa expandiéndose geográficamente y busca convertirse en una plataforma financiera global. En agosto lanzó su primera stablecoin vinculada al euro, otra señal de que busca capturar nuevos negocios dentro del ecosistema financiero digital.

Pero, al igual que Stripe, no es una IPO inminente. Las estimaciones de mercado ubican una eventual salida varios años más adelante; de hecho, se ha mencionado 2028 como horizonte. Mientras tanto, operaciones privadas ya llevaron su valuación por encima de u$s 100.000 millones.

Oportunidad: exposición a una fintech rentable, de rápido crecimiento y con alcance internacional.

Riesgo: regulación bancaria, competencia y una valuación privada que ya incorpora expectativas muy elevadas.

Una ola que recién comienza

Las cinco compañías muestran una característica común: el mercado privado está concentrando cada vez más valor en empresas tecnológicas de gran escala. Pero también dejan una advertencia para los inversores.

No todas las grandes IPO esperadas llegarán efectivamente antes de fin de año. Anthropic es hoy la candidata concreta para el segundo semestre; OpenAI y Databricks aparecen como nombres centrales del próximo ciclo, mientras Stripe y Revolut tienen sus planes mucho más retrasados.

La recuperación del mercado de IPO, sin embargo, parece más estructural. Morgan Stanley considera que el mercado está premiando compañías grandes y maduras, mientras J.P. Morgan observa una oferta de nuevas acciones de una escala inédita.