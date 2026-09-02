Flybondi se reestructura: el personal de rampa ya pasó a OCA Support y OCA Air despega en noviembre

Flybondi aceleró su proceso de reestructuración con el traspaso de todo su personal de rampa a OCA Support, la nueva unidad que ya comenzó a ofrecer servicios de ground handling a otras aerolíneas en 14 aeropuertos del país.

Fuentes gremiales sostienen que más de 200 trabajadores ya fueron notificados del traspaso, aunque el número podría ampliarse en las próximas semanas.

En paralelo, avanza la puesta en marcha de OCA Air, la compañía aérea perteneciente al grupo de Leonardo Scatturice, que prevé iniciar operaciones en noviembre.

El movimiento forma parte de una reorganización más amplia mediante la cual la empresa busca separar negocios, generar nuevas fuentes de ingresos y construir una estructura operativa independiente de la aerolínea.

Según pudo saber El Cronista, la nueva firma de asistencia en tierra ya se encuentra comercializando servicios de rampa, despacho y apoyo operativo en las bases donde opera actualmente.

El nacimiento de OCA Air

La otra pieza central del plan es OCA Air. La nueva aerolínea se perfila como la apuesta más ambiciosa dentro de la reorganización.

Fuentes del sector indicaron que la compañía podría comenzar a operar durante noviembre con una flota inicial reducida y una estructura más liviana que la que tuvo Flybondi en sus años de expansión.

COC Global Enterprise quiere generar sinergias entre OCA, Flybondi y OCP Tech

El proceso incluye el traslado progresivo de distintas funciones corporativas hacia las nuevas sociedades creadas alrededor del negocio aeronáutico. Puertas adentro, destacan el avance de la reorganización y aseguran que se trata de un “paso clave” para consolidar la nueva estructura operativa del grupo.

A la par de la reestructuración, la compañía enfrenta otro desafío operativo: deberá realizar vuelos bajo la marca Flybondi antes del 20 de septiembre para conservar la vigencia de su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA).

Con ese objetivo, prevé programar una serie de operaciones específicas durante las próximas semanas para cumplir con los requerimientos de la autoridad aeronáutica.

Una crisis que se agravó durante 2026

En los últimos meses, la compañía acumuló problemas operativos, cancelaciones masivas y una fuerte contracción de su actividad.

Uno de los últimos capítulos fue la disputa entre COC Global, firma liderada por Leonardo Scatturice, y el fondo estadounidense Cartesian Capital Group, principal accionista de Flybondi.

COC aseguró haber aportado más de u$s 70 millones para sostener la operación durante el último año y acusó a los representantes del fondo de no avanzar en la normalización institucional necesaria para conducir la empresa.

La situación se agravó tras las denuncias sobre pasivos no informados, presuntas irregularidades de gestión y la falta de definiciones sobre la conducción societaria de la compañía. Según trascendió, la ausencia de autoridades designadas dificultó la toma de decisiones para encarar una reestructuración integral.

A esto se sumó el avance de ARCA sobre la empresa. La agencia tributaria avanzó con una batería de ejecuciones fiscales que derivó en el embargo de las cuentas por deudas tributarias que superan los $ 1500 millones.

Fuente: FlyBondi

El impacto en el mercado aerocomercial

Las últimas estadísticas difundidas por ANAC revelan que -para julio de 2026- la empresa transportó apenas 13.639 pasajeros en cabotaje, lo que representó cerca del 1% del mercado doméstico argentino. Un año antes había movilizado más de 262.000 pasajeros y concentraba alrededor del 17% de participación.

Flybondi fue durante muchos años uno de los motores del modelo low cost en Argentina y llegó a disputar más de una quinta parte del mercado doméstico.