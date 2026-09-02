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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8108 (Incendio).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con incendio?
Soñar con incendio señala cambios intensos y transformación. El fuego simboliza pasiones, impulso creativo o energía contenida que busca salir. Indica necesidad de renovar, decidir con valentía y canalizar emociones.
También advierte sobre estrés, conflictos o pérdida de control. Si arrasa, sugiere soltar lo que ya no sirve y poner límites. Si lo apagas, anuncia superación y claridad tras una etapa de purificación.