Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8108 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 2 de septiembre

1° 8108 11° 5168 2° 7594 12° 2237 3° 2811 13° 4780 4° 2725 14° 5972 5° 4597 15° 1707 6° 8156 16° 1083 7° 6170 17° 3514 8° 7224 18° 9563 9° 9275 19° 6776 10° 8808 20° 2127

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio señala cambios intensos y transformación. El fuego simboliza pasiones, impulso creativo o energía contenida que busca salir. Indica necesidad de renovar, decidir con valentía y canalizar emociones.

También advierte sobre estrés, conflictos o pérdida de control. Si arrasa, sugiere soltar lo que ya no sirve y poner límites. Si lo apagas, anuncia superación y claridad tras una etapa de purificación.