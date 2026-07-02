El economista Ramiro Castiñeira, director de la consultora Econométrica, participó este jueves de Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde compartió su propuesta para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En primer lugar, sostuvo que se debe prohibir que el organismo emita pesos para financiar al Tesoro Nacional , medida que resumió con la frase “chau maquinita”.

“Si frenás la emisión monetaria para financiar al Estado lográs estabilidad monetaria y acorralás al Estado que no tenga déficit porque no tiene manera de financiarlo”, explicó.

En el segundo eje planteó la necesidad de dejar de emitir deuda remunerada, como las Leliqs. Castiñeira calificó a estos instrumentos como una “estafa” diseñada para esconder el déficit real del Tesoro dentro de los pasivos del Banco Central.

Otros dos puntos críticos de su nueva Carta Orgánica implicarían la prohibición de sumar swaps a las reservas internacionales del país, así como también cortar con la emisión de dólar futuro. Sobre esto último, afirmó que cualquier economía capitalista debe regirse por precios de mercado y no por “el capricho del político de turno”.

La propuesta también establece suprimir la posibilidad de desdoblar el mercado de cambios o imponer cupos a la compra de divisas. Castiñeira es tajante al afirmar que el cepo cambiario es una medida “antidemocrática” que no tiene lugar en una economía libre.

Para el experto, el BCRA también debe tener un compromiso único con la estabilidad de precios y la libertad cambiaria total. Esto, señaló, implica que la entidad monetaria no debe estar “nunca más” al servicio del espacio político que ocupa el poder.

“A la Argentina le falta el ´Nunca Más económico“, insistió Castiñeira. Según su visión, la libertad política es inseparable de la libertad económica y el respeto por el sistema de precios .

El especialista siguió desarrollando su propuesta y consideró necesario que el mandato del presidente de la entidad dure seis años. El objetivo es “evitar que esté correlacionado” con el período presidencial de cuatro años.

E incluyó una cláusula de remoción automática para el directorio: si la inflación argentina “duplica a la de la región” durante dos años consecutivos, las autoridades deberían “perder su cargo de forma inmediata”.

La misma medida planteó para quienes “disminuyan las reservas internacionales a menor magnitud que dos veces la base monetaria”.

El economista también aseguró que el BCRA no puede girar utilidades al Tesoro “si la inflación es más alta del Mercosur”. Por último, abogó por una libertad cambiaria total y la libre competencia de monedas y señaló que el tipo de cambio debe funcionar como “un puente con el resto del mundo”.

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