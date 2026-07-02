La apuesta privada de u$s 1200 millones para una nueva central nuclear: los detalles de “Atucha III”
Una empresa de capital mixto presentó en Economía su iniciativa para instalar una tercera usina en el predio bonaerense, la cuarta a nivel nacional. El Gobierno pondera el proyecto como señal de confianza inversora y caso testigo de su nueva doctrina para el sector. Qué se conoce
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 2 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.