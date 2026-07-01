El gobierno de Javier Milei dejó en claro que, en la medida en que el superávit fiscal lo permita, avanzará en una reducción significativa de impuestos. No es una tarea sencilla, ya que requiere que el nivel de actividad económica genere mayores recursos para las cuentas públicas.

Aun así, el Ejecutivo logró eliminar tributos durante sus más de 30 meses de gestión. En comparación con 2025, se suprimieron cinco impuestos internos vinculados a vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular y embarcaciones de recreo o deportivas.

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