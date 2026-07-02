La caída del consumo y de la actividad generó una economía gris en la Argentina. Ya no es blanca, ni negra, sino que navega a mitad de camino. Los comerciantes y las empresas se vuelcan a la informalidad, pero con una novedad: esquivan impuestos no solamente con el uso del efectivo, sino también mediante el dinero digital.

Los pagos con alias crecen dos dígitos anuales, mientras cae el uso de las tarjetas de débito. Esa práctica, a diferencia de los demás medios de pago, no está sujeta a retenciones (Ingresos Brutos e Impuesto al Cheque) y, si el comerciante no factura la operación, tampoco paga impuestos, como IVA y Ganancias.

En 2025 las transferencias inmediatas push aumentaron 25,6% en cantidades: más del 61% se realizó desde o hacia una Clave Virtual Uniforme (CVU). Dentro de ese dato, hay dos tipos de operaciones: las que efectivamente son transferencias de persona a persona y las que son pagos.

Comerciantes minoristas, como verdulerías, almacenes y minimercados, cobran cada vez más con ‘alias’. Son “pagos grises”: están dentro del sistema financiero, pero no tributan. En el mercado estiman que entre 20 y 30% de esas transferencias son pagos encubiertos.

“Hay dos fenómenos: el negro y el gris. La novedad es el gris. El negro es cuando dan descuento por pagos en efectivo. Así, evitan pagar impuestos y retenciones. Lo que nadie está mirando es la economía gris: dejan de facturar, pero es dinero blanco porque es electrónico”, confían a El Cronista desde la industria financiera.

“Es informalidad, pero bancarizada. Es una respuesta a la caída del consumo”, coincide otro directivo. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica, el comercio mayorista y minorista retrocedió 3,2% interanual en abril.

Alias en ascenso

Las transferencias inmediatas push ya representan más de la mitad de los pagos, el 54,5% de todo el sistema. Según el Informe de Pagos Minoristas del Banco Central, en 2025 hubo 2870,9 millones de transacciones (38,4 % del total) cursadas entre cuentas a la vista (CBU), mientras que las efectuadas exclusivamente entre CVU totalizaron 934,4 millones (12,5 %). Por su parte, las operaciones que involucraron tanto cuentas bancarias como CVU alcanzaron los 3.673,1 millones (49,1 %). Las transferencias con participación de una CVU crecieron 8,1 por ciento.

Los alias también crecen de la mano de una función de Mercado Pago, la billetera digital líder del sistema. Cuando los usuarios activan la geolocalización y compran de manera frecuente en el mismo comercio, al pagar les aparece el alias del comercio de manera automática, sin escribirlo, lo que fomenta el pago mediante esa vía y no con el QR.

Caen las tarjetas de débito

Mientras las trasferencias push crecieron cinco puntos porcentuales entre 2024 y 2025, los pagos con tarjetas de débito retrocedieron exactamente en la misma proporción y apenas alcanzaron el 15,8% del total del sistema.

El débito tuvo un pico en 2023, cuando tenía incentivos fiscales: el programa Compre sin IVA devolvía el 21% de ese impuesto a trabajadores, jubilados y monotributistas. Hoy, en cambio, no es fomentado por el Gobierno ni por los bancos ni las tarjetas, que no ofrecen promociones. Así, en los últimos dos años, su uso cayó 12 puntos porcentuales: en 2023 trepaba al 27,8% de todos los pagos.

Mientras caen los pagos con tarjetas de débito y crédito, los efectuados con QR aumentan 40,7% anual, pero apenas representan el 6,1% del total del sistema.

Pedido de la industria al Gobierno

“La evolución de la digitalización de los pagos siempre es una buena noticia. Ese proceso debe estar acompañado de los incentivos correctos que impulsen mayor formalidad y nivelen el terreno entre las distintas opciones”, expresó Gonzalo Plecity, Director de Políticas Públicas de Mastercard para América Latina.

“El Gobierno, que ha trabajado en desarrollar estos incentivos, tiene la oportunidad de cerrar esa asimetría a través de reformas sobre el régimen fiscal que enfrentan los comercios”, agregó el directivo.

Desde la Cámara de Medios de Pago también celebraron el crecimiento de las transferencias. “A medida que estos mecanismos amplían su alcance y comienzan a competir con otros instrumentos de pago regulados, resulta oportuno avanzar hacia un marco que garantice condiciones de competencia equilibradas, sujeto a estándares comparables en materia de compliance, prevención del fraude y demás responsabilidades”, señalaron.

Si bien los pagos con alias generan una pérdida de recaudación fiscal, por el momento ARCA mantiene el status quo.

En la industria piden que todos los pagos sean tratados fiscalmente de la misma manera y que se nivele la cancha. Pero el Gobierno evita sumar fricciones a comerciantes minoristas y, por ahora, prima el “siga, siga”.