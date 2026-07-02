OpenAI conversó sobre la posibilidad de entregarle una participación del 5% al gobierno de EE.UU., en momentos en que la start-up de inteligencia artificial valuada en u$s 852.000 millones busca despejar obstáculos políticos asegurándose el respaldo financiero de la administración Trump.

Sam Altman, director ejecutivo de la creadora de ChatGPT, sostuvo que darle al público una participación financiera en la compañía es la mejor manera de repartir los beneficios de la IA y planteó una participación de esta magnitud en conversaciones preliminares con la administración, según indicaron dos personas al tanto de las negociaciones.

El esquema propuesto implicaría que otras empresas de IA de EE.UU. cedan una participación similar, aunque no está claro si los demás laboratorios estarían dispuestos a hacerlo.

Darle al gobierno una participación accionaria podría ayudar a asegurar buenas relaciones con la administración y representaría un intento de contrarrestar el rechazo político compartiendo con el público la riqueza generada por la IA.

Los laboratorios de IA enfrentan un clima cada vez más desafiante en Washington, a medida que crece la preocupación tanto del público como de la clase política por la vasta construcción de centros de datos y las implicancias de la IA sobre el empleo y la ciberseguridad .

OpenAI y su principal rival, Anthropic, tuvieron recientemente el lanzamiento de sus modelos de punta demorado por el escrutinio de las autoridades estadounidenses, mientras que algunos republicanos y asesores del presidente Donald Trump se inclinan por una regulación mucho más estricta del sector.

Las dos rivales también se preparan para salir a la bolsa, lo que ampliaría su base accionaria y generaría fuertes ganancias para los inversores actuales, aunque la salida a bolsa de OpenAI podría no concretarse hasta el año próximo.

Altman y otros ejecutivos de OpenAI plantearon que cada una de las principales desarrolladoras de IA de Estados Unidos destine el 5% de su capital accionario a un vehículo similar al Alaska Permanent Fund, un fondo soberano que invierte la riqueza petrolera del estado en acciones y paga dividendos al gobierno estatal y a sus residentes.

Entre esas compañías podrían estar Anthropic, además de Google, Meta y otras, aunque no está claro que alguno de estos grupos vaya a aceptar la propuesta de OpenAI .

Después de atacar públicamente al titular de Intel, Trump viró hacia un respaldo a la fabricante de chips estadounidense luego de que el gobierno tomara una participación del 10%.

Las conversaciones “conceptuales” entre el gobierno y OpenAI se encuentran en una etapa temprana y cualquier acuerdo podría requerir una ley del Congreso para implementarse, señalaron las fuentes. Pero las negociaciones apuntan a un posible mecanismo para distribuir las ganancias financieras generadas por la tecnología.

Altman mantuvo conversaciones activas con la administración sobre la cuestión de la propiedad pública, incluidos el propio Trump, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según varias personas al tanto del asunto.

Después de atacar públicamente al titular de Intel, Trump viró hacia un respaldo a la fabricante de chips estadounidense luego de que el gobierno tomara una participación del 10%. EFE

El jefe de OpenAI también habló en las últimas semanas con el senador demócrata Bernie Sanders. Sanders impulsó una propiedad pública más cercana a la mitad de cada empresa de IA estadounidense, a través de un fondo soberano.

OpenAI y Anthropic ya habían sugerido antes, en propuestas de política económica, que en el futuro podrían ser necesarios esquemas como fondos públicos o soberanos para distribuir participaciones entre la población.

En abril, OpenAI propuso un “fondo de riqueza pública” que “le da a cada ciudadano —incluidos quienes no invierten en los mercados financieros— una participación en el crecimiento económico impulsado por la IA”.

OpenAI Foundation, el brazo sin fines de lucro de la compañía, sostuvo en mayo que, en un futuro liderado por la IA, “la sociedad probablemente necesitará nuevos enfoques que le den a la gente participaciones duraderas en los sistemas que generan valor”, en referencia a los fondos públicos o soberanos.

“El objetivo no es solo acompañar a la gente durante el cambio económico una vez que las decisiones ya fueron tomadas, sino darle una participación y una voz en cómo se define ese cambio”, señaló la fundación en un blog.

OpenAI no quiso hacer comentarios. La Casa Blanca no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.