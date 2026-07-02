El dólar oficial no para de subir y acumula un alza de $ 80 desde junio. Se ubica en $ 1510, $ 30 por encima del valor con el que empezó el año.

Frente a este escenario, el analista financiero Salvador Di Stefano, más conocido como el “Gurú del Blue”, anticipó qué pasará con la divisa en las próximas semanas.

“Ahora el dólar va a subir en las próximas semanas. Yo lo veo subiendo a $ 1530 o $ 1550. Igual, no te tenés que asustar por que está teniendo una recuperación. Si hoy se va más arriba y llega a $ 1530 no pasa nada”, aseguró.

El especialista explicó que la divisa venía subiendo menos que la inflación general y, en este escenario, insistió en que no tiene sentido comprar dólares para atesorar, sino para invertir.

En su lugar, Di Stefano propuso instrumentos financieros específicos vinculados a la divisa estadounidense que ofrecen una rentabilidad superior y mayor seguridad jurídica.

Concretamente, sugirió posicionarse en bonos soberanos como el AO28. Según el analista, este instrumento permite obtener “un rendimiento mensual del 0,5%”. “Es mejor que un alquiler”, subrayó.

Para ejemplificar, Di Stefano explicó que una inversión de u$s 97.000 generaría “todos los meses 500 dólares hasta el 30 de octubre del 2028″.

Por último, el Gurú del Blue anticipó para el próximo año un crecimiento económico del 5% y lo atribuyó al impacto de Vaca Muerta y el sector energético en este proceso. “Para el segundo semestre, veo una empiece una recuperación del 3% y donde el 2027 terminará con un crecimiento muy importante si no aparece un cisne negro del exterior”, concluyó.