Una cadena internacional llega a Bahía Blanca y quiere convertir a la ciudad en un polo de turismo de negocios

La cadena internacional Howard Johnson anunció la apertura de su primer hotel boutique en Mendoza. Con una inversión superior a u$s 1 millón, el establecimiento está ubicado en Chacras de Coria, uno de los polos turísticos y gastronómicos más exclusivos de Luján de Cuyo.

La apertura se enmarca en el plan de expansión del Grupo Hotelero Albamonte (GHA), que ya opera una red de 42 hoteles en la Argentina y proyecta otras 10 inauguraciones en lo que resta del año, de las cuales tres de ellas se levantarán en Santa Fe, Río Negro y Neuquén.

Alberto Albamonte, CEO del grupo hotelero remarcó que el nuevo hotel se diferencia por su infraestructura de lujo y por su ubicación estratégica, cercana a bodegas, restaurantes y circuitos naturales.

“Todo esto posiciona al lugar como una opción buscada por viajeros que prefieren combinar la tranquilidad de la naturaleza con una carta de servicios exclusivos” , destacó.

La inauguración en Mendoza llega apenas dos meses después de otro desembarco estratégico para la cadena. En mayo, Howard Johnson abrió su primer hotel en Bahía Blanca, convirtiéndose en la primera cadena internacional en instalarse en esa ciudad.

Meses antes, en febrero, Days Inn -también operada por GHA- había estrenado su primer establecimiento en Sierra de la Ventana, un proyecto que demandó una inversión cercana a los u$s 8.400.000.

Cómo es el nuevo Ubicado a 14 kilómetros de la ciudad de Mendoza, el hotel dispone de 24 habitaciones de entre 45 y 48 m2 con vista a los jardines o a la Cordillera de los Andes. Entre sus servicios ofrece desayuno artesanal, piscina, solárium, estacionamiento, Wi-Fi de alta velocidad y un salón para convenciones y eventos sociales y corporativos.

El complejo cuenta con 4400 m2 de superficie total, de los cuales 2200 son cubiertos, y apunta a satisfacer a un segmento que busca turismo de placer, enoturismo y viajes corporativos.

Las tarifas oscilan entre los u$s 700 y u$s 1200 para una estadía de una semana, dependiendo de la categoría de la habitación y la temporada.

Como parte del lanzamiento, la cadena anunció a través de su web www.hjargentina.com/hj-chacras-de-coria un 10% de descuento sobre la tarifa rack para 2 personas con desayuno incluido.

Para Fernando Gomensoro, propietario y presidente del hotel, la alianza con una cadena internacional permitirá ampliar el alcance del establecimiento. “La idea de esta relación es brindar un servicio único tanto para el turismo nacional como internacional y abrirnos al mundo de eventos corporativos y sociales”, apuntó.

Durante la inauguración, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo destacó que “Mendoza ha ganado una marca turística y ese crecimiento ha sido posible por un sector privado muy pujante”, señaló. Además, valoró la decisión de las familias inversoras y de la cadena de apostar por la provincia en un contexto desafiante para la actividad.