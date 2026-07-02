En un apasionante encuentro de la llave 6 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, España superó a Austria por 3-0, logrando así su clasificación a la siguiente fase del torneo. Los goles llegaron de la mano de Mikel Oyarzábal, quien se lució al marcar en el 35’ y nuevamente en el 43’ del segundo tiempo, además de que Pedro Porro se unió a la fiesta goleadora con un tanto en el 20’ del segundo tiempo.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente mostró un gran desempeño, generando numerosas oportunidades. Una destacada fue el remate de Álex Baena al minuto 46 de la primera mitad, que se estrelló en el palo.

Mikel Oyarzábal fue, sin duda, el jugador más relevante de la contienda, anotando dos veces, realizando seis disparos y completando 20 pases exitosos. Por su parte, la defensa, encabezada por Marc Cucurella, también brilló, con Cucurella robando dos balones clave.

Además, el joven mediocampista Lamine Yamal causó furor al realizar un increíble caño a su marcador a los 20 minutos.

El técnico español optó por una táctica 4-5-1, alineando a Unai Simón en el arco y un cuadro defensivo que incluía a Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. El medio del campo estuvo compuesto por Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena, mientras que Mikel Oyarzábal lideró el ataque.

En el lado austríaco, Ralf Rangnick empleó también un esquema 4-5-1, con Alexander Schlager en la portería y una defensa que incluía a Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba y Konrad Laimer. En el mediocampo estaban Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Paul Wanner y Marcel Sabitzer, mientras que Michael Gregoritsch fue el delantero.

El árbitro Glenn Nyberg tuvo a su cargo el arbitraje del encuentro en el estadio de Los Ángeles.

Gracias a esta victoria contundente, España asegura su pasaje a los Octavos de Final del campeonato.

Cambios en España

70’ 2T - Entraron Mikel Merino por Dani Olmo y Ferran Torres por Álex Baena

85’ 2T - Entraron Gavi por Lamine Yamal y Alexander Prass por Stefan Posch

92’ 2T - Entraron Marc Pubill por Aymeric Laporte y Fabián Ruiz por Pedri

Cambios en Austria

45’ 2T - Entraron Carney Chukwuemeka por Nicolas Seiwald y Florian Grillitsch por Xaver Schlager

59’ 2T - Entraron Sasa Kalajdzic por Romano Schmid y Marko Arnautovic por Michael Gregoritsch

Amonestaciones en Austria:

37’ 2T - Tarjeta amarilla para Stefan Posch (reiteración de faltas)