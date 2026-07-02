La cotización deldólar este jueves, 2 de julio de 2026 llegó a 3360.63 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -2,01%.

La cotización del Dólar muestra una caída: en la última semana retrocedió -2.23% y en el último año acumula -13.42%, indicando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo bajista: seis caídas y cuatro subas, con alternancias intermedias y cierre con dos descensos consecutivos, lo que indica presión vendedora y volatilidad moderada.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 13.21%.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esto sugiere una posible fortaleza de la moneda y aumentos en la confianza del mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarían 336062.99 pesos colombianos; 200 dólares costarían 672125.98 pesos colombianos y 500 dólares, 1680314.95 pesos colombianos.