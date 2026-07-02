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La cotización deldólar este jueves, 2 de julio de 2026 llegó a 3360.63 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de -2,01%.
La cotización del Dólar muestra una caída: en la última semana retrocedió -2.23% y en el último año acumula -13.42%, indicando una tendencia bajista.
Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana
En los últimos 10 días, el Dólar mostró un sesgo bajista: seis caídas y cuatro subas, con alternancias intermedias y cierre con dos descensos consecutivos, lo que indica presión vendedora y volatilidad moderada.
La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 12.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 13.21%.
La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esto sugiere una posible fortaleza de la moneda y aumentos en la confianza del mercado.
¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?
Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarían 336062.99 pesos colombianos; 200 dólares costarían 672125.98 pesos colombianos y 500 dólares, 1680314.95 pesos colombianos.