Argentina tiene una ventaja que pocos países pueden exhibir: posee algunas de las mayores reservas de litio del planeta y forma parte del denominado Triángulo del Litio. Sin embargo, la historia económica enseña que tener recursos no garantiza desarrollo. Lo determinante es la capacidad de transformarlos en producción, inversión y exportaciones antes de que el mercado cambie.

Los números son elocuentes. Mientras Chile exporta más de USD 52.000 millones anuales en minerales y con la misma cordillera, Argentina históricamente apenas ha alcanzado los USD 4.500 millones, aunque las proyecciones para 2026 permiten estimar cifras superiores a los USD 9.000 millones. La diferencia no está bajo tierra. Está en la velocidad con la que cada país logró convertir sus recursos en una estrategia de desarrollo.

El litio se convirtió en un insumo central de la transición energética global. Las baterías que alimentan vehículos eléctricos, dispositivos electrónicos y sistemas de almacenamiento de energía renovable dependen de este mineral, transformando a los países productores en actores estratégicos de una industria que moviliza miles de millones de dólares.

Pero los mercados tecnológicos no permanecen inmóviles.

Mientras Argentina todavía discute cómo aprovechar plenamente esta oportunidad, dos innovaciones avanzan con fuerza y obligan a mirar el futuro con mayor complejidad.

Litio, sodio y la ventana que Argentina no puede perder. (Fuente: Shutterstock)

La primera son las baterías de sodio-ion. Su principal ventaja es evidente: el sodio es abundante, económico y está disponible prácticamente en cualquier lugar del mundo. En 2023, CATL, el mayor fabricante de baterías del planeta inició la producción masiva de esta tecnología, mientras otros actores globales siguen el mismo camino.

El sodio ya está marcando el tiempo para el segmento estacionario y vehículos con exigencia moderada de duración de carga. El estado sólido abre una segunda puerta, más compleja pero potencialmente más valiosa. Argentina tiene llave para ambas, pero la que abre la puerta para las baterías de litio de estado sólido (SSB, por sus siglas en inglés) exige inversiones que todavía nadie está planificando.

Las proyecciones de BloombergNEF estiman una capacidad instalada superior a los 100 GWh anuales hacia 2028 y calculan que el sodio podría captar entre el 20% y el 30% del mercado de almacenamiento estacionario de energía hacia 2030. Para un país que aspira a consolidarse como proveedor de litio, el mensaje es claro: la ventana de oportunidad para abastecer ese segmento no permanecerá disponible indefinidamente.

La segunda innovación es aún más interesante desde la perspectiva argentina. Las baterías de estado sólido, hoy en desarrollo por empresas como Toyota, Samsung, QuantumScape y Solid Power, podrían demandar entre tres y cuatro veces más litio por unidad de capacidad que las baterías convencionales. En este caso, la nueva tecnología no desplazaría al litio; por el contrario, podría multiplicar la demanda de litio de alta pureza durante la próxima década.

Pero aquí aparece otra oportunidad que no debe pasar inadvertida. Argentina produce y exporta principalmente carbonato de litio. Sin embargo, la próxima generación tecnológica demandará materiales de mayor sofisticación y procesamiento, especialmente litio metálico de alta pureza, una capacidad industrial que hoy el país todavía no posee.

La lección es evidente: la discusión ya no pasa solamente por extraer litio, sino por definir qué lugar quiere ocupar Argentina en la cadena de valor de la transición energética.

El costo de la inacción puede ser enorme. Los estudios incorporados en el análisis que la pérdida de oportunidades asociada a no capturar estas dos ventanas tecnológicas podría ubicarse entre USD 15.000 y USD 35.000 millones entre 2024 y 2035. Una cifra que supera varias veces las exportaciones mineras anuales del país.

La paradoja argentina es conocida. El país posee más de 33.000 toneladas de uranio recuperable y, sin embargo, importa el 100% del combustible que utilizan sus centrales nucleares. El riesgo de repetir esa historia con el litio existe.

Por supuesto, acelerar no implica resignar controles. Los proyectos mineros requieren evaluaciones ambientales rigurosas, reglas claras, infraestructura adecuada y una licencia social construida con transparencia. Lo que no necesitan son escusas nimias ni infantiles para retrasarlos. El desarrollo sostenible no se opone a la inversión; la hace posible.

La verdadera pregunta no es si Argentina tiene recursos estratégicos. Eso está fuera de discusión. La pregunta es si tendrá la capacidad de transformarlos en desarrollo antes de que la tecnología avance, los mercados se reconfiguren y otros países ocupen el lugar que hoy todavía está disponible.

En materia de recursos críticos, el mayor riesgo no siempre es equivocarse. A veces, el error más costoso es simplemente llegar tarde.