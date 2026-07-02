En esta noticia ¿Viene un recorte de tasas en EE.UU.?

Los activos argentinos cerraron la rueda con mayoría de subas, impulsados por una nueva baja del riesgo país y por un contexto internacional que mejoró tras la publicación de un débil dato de empleo en Estados Unidos, que reforzó las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal hacia fin de año.

El riesgo país descendió hasta los 417 puntos básicos, cuatro unidades por debajo del cierre previo, y alcanzó su menor nivel desde 2018, según el índice EMBI elaborado por JP Morgan.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares mostraron un desempeño mayormente positivo. Entre los Globales predominaron las subas, con avances de hasta 0,45% en los tramos largos. El Global 2046 ganó 0,45%, seguido por el Global 2035 (+0,41%), el Global 2041 (+0,40%), el Global 2038 (+0,38%), el Global 2029 (+0,16%) y el Global 2030 (+0,15%). En tanto, los Bonar tuvieron un comportamiento mixto: el Bonar 2029 avanzó 0,39%, el Bonar 2038 subió 0,22% y el Bonar 2030 ganó 0,06%, mientras que el Bonar 2035 retrocedió 0,08%.

En Wall Street, los ADRs argentinos operaron con mayoría de avances. Las principales subas correspondieron a Loma Negra (+3,36%), Grupo Supervielle (+2,71%), Grupo Financiero Galicia (+2,26%), IRSA (+2,20%), Central Puerto (+1,86%), BBVA Argentina (+1,45%), Cresud (+1,29%), Mercado Libre (+1,15%) y Pampa Energía (+0,98%). Entre las excepciones se ubicaron YPF (-0,56%), Edenor (-0,53%) y Bioceres (-1,02%), mientras que Telecom finalizó sin cambios.

En el mercado local, el S&P Merval avanzó 0,90% y cerró en 3.149.800,81 puntos, recuperando parte del terreno perdido en las ruedas anteriores.

Entre las acciones líderes sobresalieron Loma Negra (+4,16%), Grupo Supervielle (+2,90%), Metrogas (+2,46%), Grupo Financiero Galicia (+2,40%), Central Puerto (+1,45%), Pampa Energía (+1,19%), BBVA Argentina (+1,08%), YPF (+0,85%), Edenor (+0,83%), Aluar (+0,81%), Cresud (+0,81%) y Banco Macro (+0,60%). En sentido contrario, las bajas fueron encabezadas por BYMA (-0,73%), Transportadora de Gas del Sur (-0,83%), Transportadora de Gas del Norte (-0,06%) y Ecogas (-0,16%).

¿Viene un recorte de tasas en EE.UU.?

El clima favorable también encontró respaldo en Estados Unidos, donde el informe oficial de empleo mostró una desaceleración mayor a la esperada del mercado laboral.

La economía estadounidense creó 57.000 puestos de trabajo no agrícolas en junio, muy por debajo de los 113.000 que esperaba el consenso. Además, el dato de mayo fue revisado a la baja, desde 172.000 a 129.000 empleos. En el sector privado, la creación fue de apenas 49.000 puestos, frente a una expectativa de 107.000, mientras que el dato del mes previo también fue corregido desde 120.000 a 97.000. La tasa de desempleo descendió de 4,3% a 4,2%, aunque la tasa de participación laboral cayó de 61,8% a 61,5%, según destacó un informe del área de Research de Balanz.

Tras la publicación del informe, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron. La tasa del bono a dos años cayó 7 puntos básicos, hasta 4,11%, luego de haber alcanzado 4,18% antes del dato. En tanto, el rendimiento del Treasury a diez años descendió 4 puntos básicos, hasta 4,46%. Al mismo tiempo, los futuros de Wall Street mantuvieron un tono positivo, con avances de 0,3% para el S&P 500 y de 0,5% para el Nasdaq. Para Balanz Research, el mercado volvió a reforzar las expectativas de que la Reserva Federal concrete su próximo recorte de tasas hacia diciembre.

De esta manera, la jornada dejó un saldo positivo para los activos argentinos. La caída del riesgo país a mínimos desde 2018, el desempeño favorable de los bonos soberanos en dólares, junto con el avance de los ADRs y del S&P Merval, reflejaron un renovado apetito por los activos locales en un contexto internacional más favorable, impulsado por un mercado que apuesta a una política monetaria menos restrictiva en Estados Unidos durante los próximos meses.