El mercado argentino de autos eléctricos atraviesa un cambio de época. Si hace apenas unos años los vehículos a batería eran un nicho reservado para marcas tradicionales y unos pocos importadores, hoy el escenario está dominado por fabricantes chinos que ganaron terreno a una velocidad sorprendente.

Los datos del último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) muestran con claridad esta transformación: BYD concentra cerca del 75% de los patentamientos de vehículos 100% eléctricos en lo que va de 2026 y su modelo Dolphin Mini se convirtió en el gran fenómeno del mercado.

Durante junio se patentaron 865 autos eléctricos en el país, un crecimiento de más del 1.600% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado anual ya alcanza las 3.860 unidades. La expansión responde a una mayor oferta, la llegada de nuevos importadores y una competencia que empieza a trasladarse también a los precios.

Los eléctricos más vendidos y el fenómeno Dolphin Mini

El gran protagonista es el BYD Dolphin Mini, que lideró junio con 481 patentamientos y acumula 2.178 unidades en apenas seis meses, más de la mitad de todos los eléctricos vendidos en Argentina durante 2026. Ningún otro modelo logra acercarse a ese nivel de participación.

Se trata de un hatchback compacto pensado para el uso urbano, equipado con la reconocida batería Blade de BYD, basada en tecnología LFP (litio-ferrofosfato), que prioriza la seguridad y la durabilidad. Su tamaño reducido, bajo costo operativo y autonomía suficiente para el uso diario lo posicionan como una de las opciones más accesibles para quienes buscan dar el salto a la movilidad eléctrica.

El éxito del Dolphin Mini también refleja un cambio de paradigma: mientras durante años los eléctricos fueron vehículos de alta gama, este modelo apunta al segmento de mayor volumen del mercado. Esa combinación de precio competitivo, equipamiento y respaldo de una marca que hoy lidera la electromovilidad mundial explica buena parte de su desempeño comercial.

El auto eléctrico BYD Dolphin Mini, un éxito en la Argentina. BYD

En el segundo puesto aparece el BYD Yuan Pro, un SUV compacto que ofrece mayor espacio interior y una autonomía superior, pensado para quienes buscan un vehículo familiar sin abandonar la movilidad eléctrica. En junio registró 123 patentamientos y acumula 708 unidades en el año.

El tercer lugar corresponde al BAIC EU5, un sedán mediano desarrollado por uno de los principales grupos automotrices chinos. Con 106 unidades patentadas en junio, se posiciona como una alternativa para usuarios particulares y también para flotas corporativas gracias a su buena relación entre precio y equipamiento.

El Chevrolet Spark EV, cuarta posición del ranking, representa el regreso de la marca estadounidense al segmento de los eléctricos con un vehículo urbano de dimensiones compactas. Durante junio alcanzó 51 patentamientos y acumula 219 unidades en el año.

El quinto lugar es para el JMEV Easy 3, un pequeño hatchback desarrollado por la automotriz china Jiangling Motors Electric Vehicle, orientado principalmente a desplazamientos urbanos. En junio patentó 21 unidades y suma 148 en el acumulado anual.

Cierra el ranking el Arcfox T1, un SUV compacto de la marca premium del grupo BAIC, que también busca posicionarse en el mercado argentino con propuestas de mayor nivel tecnológico y diseño. En junio registró 21 patentamientos y acumula 42 unidades en 2026.

El atractivo Chevrolet Spark EV.

Autos eléctricos: las marcas que dominan el nuevo mercado

El ranking de las marcas más vendedoras de autos eléctricos en la Argentina está dominado hoy por BYD, con 604 unidades vendidas en junio y 2.886 en lo que va del año. Le siguen BAIC (106/184) y Chevrolet (51/219), que es la única marca “tradicional” que hoy les da pelea a los titanes chinos. La tabla siguiente, con los resultados de junio y anuales, permite apreciar la evolución de las ventas:

BYD nació en Shenzhen en 1995 como fabricante de baterías y hoy es uno de los mayores productores mundiales de vehículos electrificados. Su estrategia de fabricar internamente baterías, motores y componentes electrónicos le permitió crecer a escala global y convertirse también en el líder absoluto del mercado argentino.

BAIC es uno de los principales grupos automotrices estatales de China. En los últimos años aceleró su desarrollo de vehículos eléctricos y comenzó a expandirse en América Latina con modelos orientados tanto al segmento particular como corporativo.

Chevrolet, marca perteneciente a General Motors, aprovecha su reconocimiento histórico en Argentina para volver a competir en el segmento eléctrico con nuevos productos adaptados a la transición hacia la movilidad sustentable.

Arcfox es una marca premium creada por BAIC para desarrollar vehículos eléctricos de mayor contenido tecnológico, con foco en diseño, conectividad y prestaciones.

JMEV pertenece al grupo Jiangling Motors y se especializa exclusivamente en vehículos eléctricos de tamaño compacto, principalmente destinados al uso urbano.

Volvo, pionera en seguridad automotriz, avanza desde hace varios años en una estrategia global de electrificación total de su gama.

Geely, otro gigante chino, ganó notoriedad internacional tras adquirir Volvo en 2010 y actualmente desarrolla vehículos eléctricos bajo distintas marcas propias.

Great Wall Motor apuesta a consolidarse como uno de los grandes fabricantes chinos, combinando SUV, pickups y modelos eléctricos destinados a mercados internacionales.

JAC Motors mantiene una larga trayectoria en vehículos comerciales y pasajeros, mientras amplía progresivamente su oferta de autos eléctricos.

XEV es una compañía de origen chino enfocada en soluciones de movilidad urbana con vehículos eléctricos de dimensiones reducidas.

El BYD Yuan Pro es otro protagonista de las ventas de eléctricos en el país. BYD

Tesla mira a la Argentina

Mientras las marcas chinas concentran casi todo el mercado de eléctricos, Tesla todavía tiene una presencia prácticamente testimonial en Argentina y continúa sin comercialización oficial. Sin embargo, la marca de Elon Musk comenzó a aparecer en el radar local gracias al crecimiento de las importaciones particulares y al desarrollo de infraestructura de carga.

En ese contexto, Tesla alcanzó un acuerdo con YPF para que la red de cargadores rápidos de YPF pueda ser utilizada por vehículos Tesla mediante estándares de carga compatibles, facilitando la experiencia de quienes ya poseen uno de estos modelos en el país.

Aunque el volumen actual sigue siendo muy reducido, el avance de la infraestructura y la apertura del mercado alimentan las expectativas sobre una eventual llegada oficial de Tesla en los próximos años. De concretarse, el fabricante estadounidense desembarcaría en un escenario muy distinto al de otros mercados: uno donde el liderazgo ya está en manos de fabricantes chinos y donde BYD aparece como el rival a vencer.