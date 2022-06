Tiene 30 años y cinco casas gracias a un libro que es best-seller: cuál es el clásico de las finanzas que lo ayudó

La lógica común es pensar que para ser millonario lo esencial es tener un muy buen salario para disponer de dinero de sobra para ahorrar e invertir sin problemas. Sin embargo, esta no es la única manera de tener un capital importante. Alexander Sánchez cuenta con un salario promedio como electricista y ha adquirido cinco propiedades, que él atribuye al buen manejo de sus finanzas.

Tal es el caso que en el 2019, las ganancias totales de Sánchez fueron de u$s 230.000, las cuales obtuvo gracias a su salario, las horas extra que trabaja y las propiedades que alquila mensualmente y que adquirió mediante sus ahorros.

Según explicó el joven en una entrevista con el medio Make It, la mayoría de sus ingresos provienen de su trabajo como instalador de una empresa de servicios eléctricos. Trabaja un promedio de 60 horas a la semana -con un salario base de u$s 120.000 anuales- más las horas extra que toma siempre que puede.

Otro aspecto que suma a sus finanzas personales provienen de su emprendimiento, una compañía de cuidado de césped y remoción de nieve (u$s 3600 anuales) y la renta mensual de sus cinco inquilinos (u$s 1600 mensuales).

Además, actualmente el joven tiene un canal de Youtube en el que explica a sus seguidores cómo administrar finanzas y enseña cómo hacerlo en su vida cotidiana.

INGRESOS, GASTOS Y AHORROS

Además de su sueldo como electricista, Sánchez recibe un bono adicional anual de u$s 10.000. Dentro de los gastos, el estadounidense gasta u$s 400 mensualmente en comida, u$s 300 en productos del hogar, u$s 200 en gasolina y u$s 95 necesarios para el mantenimiento de su vehículo.

Además, Sánchez destina una cuota anual de sus ahorros de u$s 7000 a seguir invirtiendo.

Según explicó el estadounidense en la entrevista, Sánchez aseguró que aspira a convertirse en millonario antes de los 30 años y que, gracias al gran crecimiento económico que ha tenido su empresa, está generando u$s 3600 anuales y siente que pronto lo logrará.

Dentro de los cinco inmuebles que posee Sánchez se encuentran un apartamento, una casa unifamiliar -que comparte con su madre- y un condominio.

Del alquiler de estas propiedades, restando los impuestos, adquiere mensualmente u$s 1600.

PADRE RICO, PADRE POBRE: SU FORMACIÓN FINANCIERA

Sánchez no culminó ninguno de sus estudios formales y atribuye su sorprendente crecimiento económico gracias a varios libros de finanzas personales, los cuales le enseñaron a administrar su dinero.

Uno de ellos, remarcó en la entrevista, se trata de "Padre rico, padre pobre", del autor Robert Kiyosaki. En el libro, Kiyosaki justamente rompe el mito de que para tener éxito financiero se necesita un salario alto, premisa que aplicó Sánchez.

Otro de los libros que le enseñó sobre estabilidad financiera fue "La transformación total del dinero" de Dave Ramsey, el texto explica cómo evitar que las finanzas personales se descarrilen y cómo generar buenos ahorros.