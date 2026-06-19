En un partido marcado por la solidez defensiva y una destacada actuación ofensiva, Estados Unidos derrotó a Australia por 2-0 en el Estadio Seattle. Los goles fueron obra de Alexander Freeman (42’ 1T) y un autogol de Cameron Burgess (10’ 1T), contribuyendo así a la victoria del equipo local en la Copa Mundial.<\/p>

Alexander Freeman se destacó como el jugador del partido, además de anotar un gol, mostró su capacidad de recuperación al interceptar 2 balones y despejar 4 peligros que amenazaban su arco. Junto a él, Chris Richards también tuvo un papel crucial en la retaguardia, demostrando su eficacia al recuperar 2 balones y despejar 6 situaciones de riesgo.<\/p>

El entrenador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, presentó un esquema 4-5-1, alineando a Matthew Freese como arquero; seguido por Alexander Freeman, Chris Richards, Tim Ream y Antonee Robinson en defensa; mientras que en el medio campo estuvieron Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Weston McKennie y Ricardo Pepi; con Folarin Balogun en la delantera.<\/p>

Por su parte, Australia, dirigido por Anthony Popovic, empleó una estrategia 5-4-1, usando a Patrick Beach como arquero; en defensa contaron con Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Cameron Burgess y Jordan Bos; el medio campo estuvo compuesto por Mathew Leckie, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler y Nishan Velupillay; mientras que Mohamed Touré lideró el ataque.<\/p>

El árbitro que dirigió el encuentro fue Felix Zwayer. Este triunfo permite a Estados Unidos encaminarse positivamente hacia su próximo enfrentamiento, donde se medirán ante Turquía. Por otro lado, Australia se prepara para su próximo partido contra Paraguay en el estadio San Francisco.<\/p>

Cambios en Estados Unidos

73’ 2T - Ricardo Pepi salió para dar paso a Sebastian Berhalter.

79’ 2T - Sergiño Dest fue sustituido por Joe Scally.

80’ 2T - Antonee Robinson fue reemplazado por Auston Trusty.

95’ 2T - Salieron Folarin Balogun por Haji Wright y Weston McKennie por Giovanni Reyna.<\/p>

Amonestados en Estados Unidos:<\/h5>10’ 2T Antonee Robinson (conducta antideportiva), 43’ 2T Folarin Balogun (discutir con un rival), 47’ 2T Chris Richards (conducta antideportiva).<\/p>

Cambios en Australia

45’ 2T - Cameron Burgess salió por Jason Geria; Nishan Velupillay fue sustituido por Connor Metcalfe; Mohamed Touré dejó el campo para permitir la entrada de Nestory Irankunda.

60’ 2T - Mathew Leckie salió por Cristian Volpato.

77’ 2T - Paul Okon-Engstler fue reemplazado por Jackson Irvine.<\/p>

Amonestados en Australia:<\/h5>15’ 1T Jordan Bos (conducta antideportiva), 32’ 1T Alessandro Circati (conducta antideportiva), 43’ 2T Harry Souttar (discutir con un rival) y 43’ 2T Jacob Italiano (conducta antideportiva).<\/p>