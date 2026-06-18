La expectativa de que la revisión de accesibilidad que publicó hoy MSCI podría marcar el inicio del camino para que Argentina abandone la categoría de mercado aislado o “standalone” se pinchó. La compañía sacó su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados y no habla de ninguna mejora para la Argentina.

“No mejoramos”, dijo Sebastián Marill, asesor financiero experto en mercados internacionales en la red social X. Sin embargo, aún existe la posibilidad de que el país entre en etapa de evaluación, algo que se sabrá en los próximos días.

Argentina esperaba este jueves una señal de MSCI. “Hay diez puntos para mejorar similares del año pasado”, dijo Marill. Y enfatizó que “la semana que viene se verá si entraremos en un período de consulta para que nos den una mejora”.

No obstante, desde PPI señalaron que “la firma publicó su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados, instancia previa al informe que se dará a conocer el próximo martes y que definirá si Argentina ingresa en un período de consulta para abandonar su actual categoría, Standalone Market (la más baja dentro de la clasificación)”.

Señalaron que los resultados no mostraron cambios respecto del informe anterior, por lo que consideran poco probable que el país sea incorporado a una etapa de revisión.

Asimismo, explicó que, si bien la Argentina lleva tres años a la espera de una mejora y aún no tuvo novedades, no implica que no pueda lograrlo esta vez, pero sí es un indicador de que disminuyen las posibilidades.

En el apartado sobre Argentina, MSCI resalta que el mercado necesita mejorar la igualdad de derechos para inversores extranjeros y señala como una falencia que “la información relacionada con las empresas no siempre está disponible en inglés”.

Respecto del nivel de restricción de flujo de capital (lo que sería las limitaciones para los dividendos de las empresas), la calificadora menciona que, aunque la flexibilización de los controles de capital en abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar nuevas ganancias de inversiones en acciones, “esto sigue estando sujeto a condiciones documentales”. Además, señalan que las ganancias anteriores siguen sujetas a restricciones y no pueden ser repatriadas libremente.

Por otro lado, en cuanto a la liberación del mercado cambiario, el informe menciona que “no existe un mercado de divisas offshore y hay limitaciones en la plaza local (por ejemplo, que las transacciones de divisas deben estar relacionadas con transacciones de valores).

Y sostiene que para el registro de inversores y apertura de cuentas todos los documentos deben presentarse en español.

Asimismo, un punto que plantean es que no todas las regulaciones de mercado se pueden encontrar en inglés, cosa que también sucede con la información detallada del mercado de valores, que “no siempre se divulga en inglés”.

Por otro lado, hace referencia a las operaciones de compensación y liquidación. “No existe estatus de nominación en el mercado. Las facilidades de sobregiro siguen estando prohibidas”, dice.

Y, por último, apuntaron que el trading está algo limitado

Esos son los principales puntos que ve como elementos de mejora para la Argentina en su camino a mejorar la calificación de mercado.

El informe difundido menciona que el 26 de enero de 2026, MSCI lanzó una consulta con inversores institucionales internacionales sobre una Propuesta de Reclasificación de Mercado para los Índices MSCI de Grecia y recibió comentarios de un gran número de participantes que apoyaron la reclasificación propuesta.

“Los participantes del mercado reconocieron que la infraestructura del mercado griego se ha alineado con los estándares europeos de mercados desarrollados y cumple con los criterios para Mercados Desarrollados”, señaló MSCI.

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