Fintech y billeteras cripto celebran eximición del Impuesto al Cheque: qué cambia para los usuarios

El Gobierno redujo los títulos que vencen a fin de mes. En la licitación de este jueves, logró canjear u$s 2879 millones. Con este canje, el Tesoro bajó sus vencimientos de la semana que viene de $ 20,2 billones a $ 16,2 billones.

El total adjudicado representa el 58% del VNO en circulación del título dólar linked TZV26.

La mayoría de los inversores se inclinó por la letra dólar linked que vence a fines de julio, en la que se colocaron u$s 2561 millones. En tanto, el bono a 2028 despertó menos adhesiones y se alzó u$s 318 millones.

“El Tesoro canjeó el 58% de los vencimientos de dollar-linked de fin de junio. El 89% se rolleó a julio 2026, mientras que solo el 11% restante fue por la alternativa larga a diciembre de 2028. Este 58% de nivel de adhesión al canje sugiere que la demanda por estos instrumentos no responde a especulación de salto en el tipo de cambio, sino más bien a demanda genuina de cobertura cambiaria, similar a la que habíamos visto en canjes pasados”, aseguró Valentín Gómez García, analista de research de Adcap Grupo Financiero.

“La oferta de canje por el D31L6 es para aquellos inversores que hacen roll-over cada licitación (así se evitan los tres días de gap que hay entre que el A3500 hace fixing y el vencimiento del bono), mientras que el canje por el TZVD8 es para buscar extender la duración. Es posible que el Tesoro dé algo de premio a los inversores que extiendan duración”, explicó Daniel Chodos, Jefe de Research y socio de Dhalmore Capital.