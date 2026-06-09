Las Afores, los seguros de gastos médicos y los Planes Personales de Retiro (PPR) no serán suficientes por sí solos para financiar una población que vivirá cada vez más años después de dejar de trabajar, advirtió Óscar Rosado Jiménez, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó que el envejecimiento de la población obligará a construir un “portafolio de vida” integrado por ahorro voluntario, Afores, seguros y otros instrumentos financieros que permitan afrontar los gastos de una vejez más prolongada.

“La vida es larga. Una Afore va a garantizar un 30%, 40% o 50% si le metes ahorro voluntario”, señaló Rosado, quien agregó que ninguno de los mecanismos disponibles resolverá por sí solo las necesidades económicas de las personas durante el retiro.

Explicó que actualmente existen poco más de 14 millones de personas con seguro de gastos médicos mayores en México y que cerca de 80% de ellas accedieron a esta cobertura como prestación laboral, mientras que sólo 20% la contrataron de manera individual.

El presidente de la Condusef sostuvo que el problema de la protección financiera y médica de los mexicanos requiere atender tres frentes: las aseguradoras, los prestadores de servicios de salud y los propios usuarios.

Rosado consideró que las aseguradoras deben evolucionar hacia esquemas más flexibles que incorporen componentes indemnizatorios y mecanismos de ahorro, de manera que las personas puedan prepararse desde edades tempranas para afrontar los mayores costos de atención médica durante la vejez.

“Tenemos que cambiar la construcción cultural porque si no vamos a tener una masa, una población envejecida”, advirtió.

Prudential apuesta por adultos mayores

En ese contexto, Sofía Belmar Berumen, presidenta y directora general de Prudential Seguros México, anunció el lanzamiento de “Contigo 50+”, un seguro indemnizatorio dirigido a personas mayores de 50 años.

La directiva explicó que el producto busca atender a un segmento que enfrenta dificultades crecientes para acceder a seguros de gastos médicos tradicionales. En México existen más de 30 millones de personas mayores de 50 años, pero únicamente entre 5% y 7% cuenta con un seguro privado de salud.

Además, citó cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), según las cuales 49% del gasto en salud es absorbido directamente por las familias, mientras que 50% de los adultos mayores mantiene algún grado de dependencia económica familiar.

Agregó que 41% de las personas mayores de 50 años vive con hipertensión y una de cada cuatro ha sido diagnosticada con diabetes, condiciones que elevan los costos de atención médica y dificultan la contratación de seguros tradicionales.

Belmar explicó que el nuevo producto opera bajo un esquema de indemnización por diagnóstico, mediante el cual el asegurado recibe una suma asegurada en efectivo cuando se confirma una enfermedad o padecimiento cubierto y decide libremente cómo utilizar esos recursos.

La cobertura incluye enfermedades como cáncer, infartos, Parkinson y Alzheimer, así como fracturas y 88 tipos de cirugías. También incorpora servicios complementarios de atención médica mediante una alianza con Keralty.

Según Prudential, el seguro contempla primas estables mediante ajustes a las sumas aseguradas conforme avanza la edad del asegurado, con el objetivo de evitar incrementos acelerados asociados a la inflación médica.

Impulsan el Formato Universal de Seguros

Durante el evento, Belmar también destacó la adopción del Formato Universal de Seguros (FUS), una herramienta que busca estandarizar la información que reciben los usuarios al contratar una póliza.

Explicó que el formato pretende simplificar la comprensión de los seguros, facilitar la comparación entre productos y brindar mayor claridad sobre las coberturas contratadas y la forma de utilizarlas.

“Si no lo podemos explicar de una manera sencilla, probablemente para el usuario final tampoco lo sea”, afirmó.