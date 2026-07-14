Es muy factible que en durante 2027, cuando un pasajero de Volaris se conecte a internet durante un vuelo la señal llegue desde una constelación de satélites de SpaceX. La aerolínea mexicana de bajo costo forma parte del mayor despliegue anunciado hasta ahora para llevar la tecnología Starlink a la aviación comercial, un programa que contempla equipar más de 1,000 aeronaves de cinco aerolíneas respaldadas por el fondo Indigo Partners.

El anuncio fue realizado inicialmente por Frontier Airlines, que estrenará los primeros aviones con Starlink a principios de 2027. Sin embargo, el alcance va mucho más allá de aerolíneas estadounidenses: la estrategia incluye a Volaris en México, JetSMART en Sudamérica, Wizz Air en Europa y Cebu Pacific en Asia, todas integrantes del portafolio de Indigo Partners.

Para Volaris, la movida va más allá de dar una opción de conectividad, y probables ingresos extra por pasajero. Indigo Partners, el fondo fundado por el inversionista Bill Franke y especializado en aerolíneas de bajo costo, ha sido uno de los accionistas más influyentes de la compañía desde sus primeros años. Su modelo consiste en generar economías de escala entre las aerolíneas de su portafolio, negociando en bloque la compra de aeronaves, motores y ahora también tecnología. El acuerdo con Starlink encajaría precisamente en esa lógica: una sola plataforma tecnológica para cientos de aviones distribuidos en cuatro continentes.

La conectividad a bordo se ha convertido en uno de los nuevos frentes de competencia para las aerolíneas. Por años, el mercado estuvo dominado por proveedores como Viasat, Panasonic Avionics, Intelsat y Gogo, que ofrecen internet mediante satélites geoestacionarios o redes híbridas.

Aunque esos sistemas evolucionaron de forma importante, Starlink ha ganado terreno por su red de satélites de órbita baja, que promete menor latencia y velocidades suficientes para videollamadas, streaming o navegación similar a la de una conexión terrestre. Es decir, era cuestión de tiempo y escala para que la red satelital del hombre con la mayor fortuna del planeta comenzara su periplo en vuelos comerciales.

La adopción por parte de la flota controlada por Indigo Partners también refleja un cambio en las prioridades de las aerolíneas de bajo costo. Si hace una década el objetivo era eliminar cualquier servicio que no fuera indispensable, hoy buscan diferenciar la experiencia del pasajero sin renunciar a tarifas competitivas.

En el caso de Frontier, incluso la conectividad estará integrada a las operaciones de pilotos, tripulaciones y equipos de mantenimiento, un modelo que previsiblemente se extenderá al resto del grupo, dijo la empresa en su comunicado.

Para Volaris y JetSMART, un despliegue de WiFI con Starlink es señal de que la próxima batalla entre las aerolíneas ya no se librará únicamente en el precio del boleto o el costo del equipaje, sino también en la calidad de la experiencia digital durante el vuelo.