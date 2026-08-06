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Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento. La marca HDC presentó el horno smart con freidora de aire HAF-SO30LBK, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional y una vaporera en un único dispositivo compacto y de alta potencia.
Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Con este modelo disponible actualmente en Argentina, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
Nos despedimos de la freidora de aire: funciones del horno inteligente de HDC
El horno smart HAF-SO30LBK se configura como un dispositivo multifunción que opera con 1800 W de potencia y posee una capacidad interior de 30 litros, diseñado para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.
Una de sus características más sobresalientes es la capacidad de combinar hasta dos programas de cocción de manera simultánea, lo que resulta ideal para lograr resultados precisos y de calidad profesional.
Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas que requieren un acabado de nivel profesional.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 18 programas automáticos preestablecidos.
Adicionalmente, su puerta de 5 capas con doble vidrio asegura un rendimiento energético máximo y permite controlar visualmente la cocción.
Detalles del horno multifuncional con 30 litros y 18 modos de cocción
Se destacan las especificaciones más relevantes de este modelo:
- Capacidad interior: 30 litros
- Potencia: 1800 W
- Sistema de cocción por convección
- Gran pantalla táctil con 18 modos de cocción preestablecidos
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Puerta de 5 capas con doble vidrio para máximo ahorro energético
- Temporizador: hasta 12 horas (función deshidratar)
- Temperatura ajustable: de 30 °C a 230 °C
- Posibilidad de combinar hasta dos programas de cocción
- Accesorios incluidos: Rejilla para hornear, bandeja antiadherente, bandeja galvanizada, asadera para pizzas, canasta para freír, manipulador de bandeja.
Horno Smart HAF-SO30LBK: Diseño Moderno y Autolimpieza Eficiente
El horno smart HAF-SO30LBK se distingue no solo por su versatilidad, sino también por su diseño adecuado para cualquier cocina contemporánea. La firma HDC ha incorporado en este modelo un sistema de seguridad que desactiva automáticamente el dispositivo al concluir el tiempo de cocción, proporcionando tranquilidad a los usuarios.
Asimismo, el horno presenta una función de autolimpieza que simplifica su mantenimiento, permitiendo que los usuarios gocen de sus comidas sin la preocupación del tiempo que implica limpiar después de cocinar. Con estas innovaciones, HDC se establece como un líder en el sector de electrodomésticos inteligentes en Argentina.
- Versatilidad.
- Diseño contemporáneo.
- Sistema de seguridad.
- Función de autolimpieza.
- Liderazgo en el mercado.
Horno smart HAF-SO30LBK: versatilidad y descongelación rápida
El horno smart HAF-SO30LBK de HDC no solo ofrece versatilidad, sino que también incluye una función de descongelación rápida, lo que permite a los usuarios adaptar la cocción a sus necesidades diarias. Este nuevo electrodoméstico tiene el potencial de simplificar el proceso culinario y hacer más accesibles recetas que antes requerían tiempo y esfuerzo en la cocina.HDC también ha anunciado que el horno estará disponible en una variedad de colores y acabados, permitiendo a los consumidores elegir el diseño que mejor se adapte a su estilo de cocina. Con este enfoque en la personalización y la funcionalidad, la marca busca captar la atención de quienes desean modernizar su experiencia gastronómica en casa.