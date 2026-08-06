El Gobierno retiró la reforma de la ley de tierras, pero la protesta sigue: las razones de la marcha frente al Congreso

El Senado dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que promueve el oficialismo.

El debate se llevó a cabo este jueves luego del revés sufrido por el Gobierno en comisiones este miércoles, cuando se vio obligado a dejar de lado el capítulo sobre la extranjerización de tierras tras el rechazo de los espacios políticos vinculados a los gobernadores.

Es que, pese a que el Gobierno inicialmente rebajó sus expectativas con un tope del 25% a las tierras que podían ser vendidas a extranjeros -contra un proyecto inicial sin límite- igualmente Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista en la Cámara Alta, consensuó la baja de la extranjerización de tierras en busca de aprobar el proyecto general.

Así, la propuesta que se trata hoy contempla reformas al código civil y comercial sobre desalojos, la Ley del Manejo del Fuego y expropiaciones.

El bloque oficialista ya había tenido que eliminar el capítulo de reforma de la ley de barrios populares, ante el temor que podían suceder el desalojo de centenares de viviendas, y ante la fuerte crítica de la Iglesia.

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Uñac: “Milei somete a la Argentina a un hot sale permanente” Sergio Uñac afirmó que el capítulo del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada “flexibilizaba los límites a la extranjerización de la tierra” y quedó afuera porque la oposición “lo frenó”. El legislador cuestionó el argumento de que las reformas se justifican por la necesidad de divisas y dijo que Argentina recibió en 2025 u$s 3134 millones de inversión extranjera directa, mucho más que otros países de la región. En su intervención, apuntó contra el presidente Javier Milei por su concepción del rol del Estado y afirmó que para él “cualquier intervención del Estado es una traba, un obstáculo”. También criticó la relación con Brasil y dijo que “de manera casi infantil hemos generado una escalada diplomática”.

Sturzenegger defendió la fallida modificación a la Ley de Tierras: “Era elegir entre el miedo y la prosperidad” El ministro de Desregulación y Transformación del Estado salió a defender la modificación a la Ley de Tierras que el bloque oficialista se vio forzado a retirar. “Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad”, escribió en su cuenta de X. Su mensaje fue una respuesta directa a una publicación del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quien anunció la firma de un acuerdo con la empresa Vicuña por u$s 250 millones —un aporte no reembolsable ni compensable— destinado a obras de infraestructura y empleo en la provincia. “Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares que hoy derrama prosperidad”, escribió el funcionario, en referencia a las modificaciones a esa norma que habilitaron inversiones mineras en San Juan. A continuación trazó un paralelo directo: “Quizás no hay conciencia de que el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país”.

Al menos tres detenidos por los incidentes en la marcha al Congreso Al menos tres manifestantes fueron detenidos esta tarde por los incidentes en la marcha al Congreso, según informaron fuentes policiales. Hay un gran despliegue en la zona con agentes de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de la Ciudad.

Kicillof: “Cada vez más a Milei se le caer la careta de outsider” “Me parece importante que cuando el Gobierno pensaba que se iba a llevar puesto todo, hay una reacción transversal a sectores que incluso se dan cuenta de cuál es el proyecto de fondo”, aseguró el gobernador bonaerense. “Cada vez más a Milei se le cae la careta de outsider, es un tipo que responde a intereses concentrados y forma parte de la casta”, agregó el mandatario provincial.

Tensión en el Congreso: la Policía avanza contra los manifestantes 🔴 VUELAN BOTELLAS Y HAY TENSIÓN EN LA CALLE



La oposición marcha contra la sesión.



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Kicillof participa de la manifestación contra el proyecto de ley El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof participa esta tarde de la movilización frente al Congreso contra el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Estamos frente a un Gobierno que quiere vender a nuestra patria y la quieren cortar en pedacitos” , subrayó.

“Tenemos ocho millones de inquilinos, ¿y qué respuesta le damos? Desalojos exprés" “¿Qué vamos a hacer cuando incremente la situación de calle? ¿Qué políticas de acompañamiento hay para quienes no puedan pagar el alquiler? Así de inhumanos y entreguistas son", disparó la legisladora nacional justicialista por Río Negro, Ana Marks. 2Discutir que el territorio sea un bien abierto al capital, mirado únicamente en función mercantil, es ir en contra del pueblo", insistió.

Un senador del PJ calificó al Gobierno de “entreguistas”: “Están entregando la soberanía argentina” El senador justicialista por La Pampa, Daniel Bensusán, cuestionó la falta de debate sobre los cambios al proyecto de ley y lo tildó de mamarracho. “Están entregando la soberanía argentina, son entreguistas. Por eso la reacción social que ha habido no es casualidad, porque la gente lo entendió”, afirmó.

Capitanich apeló a la Constitución para cuestionar el proyecto del Gobierno El senador por Chaco, Jorge Capitanich, apuntó contra el proyecto del oficialismo. En su exposición, argumentó que la Constitución Nacional es clara respecto a las expropiaciones en Argentina . CMF “Esta reforma tiene un solo objetivo: eliminar los límites de la extranjerización de la tierra sancionada en 2011”, subrayó el legislador.

La oposición pidió que el proyecto vuelva a comisión, pero perdió la votación José Mayans hizo una moción para que el proyecto regresé a comisiones, argumentando que el dictamen final fue enviado recién este mediodía, lo que impidió un estudio y tratamiento serio. CMF La propuesta fue sometida a votación y obtuvo el acompañamiento de 31 senadores, pero el rechazo de 38, por lo cual la moción fue descartada y la sesión continúa

Comienza el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada El miembro informante, Agustín Coto de La Libertad Avanza, brinda los detalles del proyecto a tratarse. La iniciativa llegó al recinto sin el polémico capítulo III que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros.

Bullrich le contestó a Soria y Mayans La senadora de LLA le respondió a José Mayans, quien criticó al presidente Javier Milei por apuntar contra Lula. “Creemos que la Argentina ha sido siempre respetuosa de Brasil. Cuando Lula vino a la Argentina y visitó a Cristina Fernández de Kirchner en prisión domiciliaria no hubo una sola alusión a esa situación. Lula pidió el voto para Arce de Bolivia, Petro, Orsi. Generó una situación...”, sostuvo. Y sumó: “Los insultos permanentes de los ministros hacia nuestro Presidente y país fueron permanentes. Respetemos que la Argentina no sea tratado como un país de segunda”.

Mayans apuntó contra Milei por sus críticas contra Lula “Con Brasil tenemos tratados internacionales que tienen rango constitucional y que son leyes supremas de la Nación. Es un tema serio y preocupante porque no sabemos dónde puede terminar esto. Rechazamos como bloque del justicialismo las expresiones ofensivas de Milei contra el presidente de Brasil, y le pedimos disculpas de nuestro bloque. Lamentamos profundamente este insulto a quien representa y tiene el respaldo del pueblo brasileño”, señaló el senador José Mayans.

Joaquín Benegas Lynch se defendió de la impugnación por conflicto de intereses El senador de La Libertad Avanza, solicitó una cuestión de privilegio para responder a la impugnación impulsada por su del peronismo, Juliana Di Tullio, quien aseguró que se encuentra en un conflicto de intereses para debatir la ley por ser director de una empresa inmobiliaria dedicada a la comercialización de tierras. El legislador dijo que su actividad es de público conocimiento y negó que le impida ser ecuánime durante el debate ni defender los intereses del país. “Fundé mi empresa en 2020, estoy en el sector agropecuario hace más de 20 años, mi empresa se dedica a la administración de campos y al asesoramiento de dueños y compradores de campos, los evaluamos, producimos carne y granos. En esto no hay ningún hallazgo. La ley exige para excusarse un interés directo y singular, derecho a mi empresa. Nada más alejado de la realidad”, justificó el senador libertario. Y agregó: “Pido que se rechace por carecer de sustento legal, y que se reafirme el pleno derecho a participar y votar. El bloque de La Libertad Avanza vino a transformar la realidad de todos los argentinos para bien”, cerró Benegas Lynch.

Se aprobó la moción de Patricia Bullrich sobre la votación de forma remota Quedó aprobada, a mano alzada, la moción de Patricia Bullrich para que los proyectos parlamentarios necesarios para habilitar la votación de manera remota pasen y sean discutidos en la comisión de Asuntos Constitucionales. La senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti había solicitado votar a distancia en la sesión donde se debate el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada debido a que transita un embarazo. La legisladora es oriunda de Mendoza.

Comenzó la sesión en el Senado La Cámara alta reanudó minutos pasadas las 14 el debate que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

El operativo de seguridad en el Congreso El Gobierno ya prepara el operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación por la movilización masiva en contra de las reformas a la Ley de Tierras encabezada por la UTEP, la CGT, las dos CTA, el peronismo bonaerense y sectores de izquierda. El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó el habitual operativo comandado por las fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes. Aunque la concentración principal en la Plaza Congreso comenzó a las 12:00 —con el pico de afluencia estimado hacia las 17:00—las autoridades recomendaron al público evitar el ingreso vehicular en el perímetro delimitado por las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y la Avenida 9 de Julio. Las áreas más afectadas sobre la vía pública se concentran en la calle Hipólito Yrigoyen y en las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Asimismo, diversas columnas que parten desde la Avenida 9 de Julio avanzan de forma directa a través de la Avenida de Mayo, hacia la zona del Palacio Legislativo.

Abdala: “Se priorizó el acuerdo político” El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, habló sobre lo que se espera para hoy luego del revés ocurrido ayer para el oficialismo con la Ley de Tierras. “El proyecto se pudo haber dividido en seis o siete leyes tranquilamente. Hubo un acuerdo político con aliados y lo que se va a buscar hoy es aprobar cuatro capítulos que son sumamente necesarios”, señaló “Por supuesto que se buscaba aprobar todo, pero la ley va a salir cuando estén los votos. Hay que seguir avanzando. La ley que queda actualmente, que es la de Máximo Kirchner, hay que tratarla y modificarla”, afirmó. “ Lo que se priorizó es el acuerdo político ”, resaltó el libertario, que insistió en que la “la ley no sale por un acuerdo de los aliados”. “Preferimos dejarla como está y tratarla más adelante”, concluyó el funcionario.