Bonos argentinos: por qué BTG Pactual cree que la mejora crediticia puede acelerar la entrada de fondos
Un importante banco estima que los fondos pasivos podrían destinar varios millones de dólares a bonos argentinos, dado que el país representa cerca del 2,1% del índice de deuda emergente de JP Morgan, que administra alrededor de u$s 600.000 millones.
Un importante banco estima que los fondos pasivos podrían destinar varios millones de dólares a bonos argentinos, dado que el país representa cerca del 2,1% del índice de deuda emergente de JP Morgan, que administra alrededor de u$s 600.000 millones.