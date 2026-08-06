Ravier, sin logo y solo

Los distintos errores no forzados de Adrián Ravier como vocero, en algo más de un mes en el cargo, hacen de que pierda cada vez más respaldo interno . Si bien lo sostiene el asesor Santiago Caputo, cuenta con menos apoyo en el día a día. En su inicio le habían armado toda una escenografía casi idéntica a la sala de conferencias de la Casa Blanca, pero se lo empezaron a desarmar de a poco. Ya no tiene en su atril el logo con el escudo nacional. “Ya le sacaron el logo, le dejaron el atril pelado y se lo van a vaciar más” , consignó una alta fuente oficial, que también verifica que cada vez menos funcionarios lo acompañan.

“Milei decidió ser su propio vocero, lo seguirá defendiendo a Ravier pero su función ya es menor”, aclaró un ministro, que dialogó con El Cronista.

El pampeano se prepara con un equipo pequeño e ingresa a las últimas conferencias prácticamente solo. El secretario de Medios, Fabián Fernández, no concurrió este martes y en las anteriores ocasiones no lo cruza previamente, accediendo por otra puerta. “Lo ven endeble y nadie quiere quedar pegado”, remarcó otro funcionario del gabinete.

Malestar K con Fernández Sagasti

A pesar de una férrea defensa en medios y redes sociales, existió un fuerte descontento de distintos referentes peronistas con la senadora Anabel Fernández Sagasti. La mendocina está atravesando la última etapa de un embarazo y, por recomendación médica, no pudo viajar a la Ciudad de Buenos Aires para la sesión de este jueves que iba a tratar la reforma a la ley de tierras. Significaba una baja sensible porque, si se sostenía el expediente y no le habilitaban votar de manera virtual, Unión por la Patria podría perder en el recinto por su ausencia.

Los principales exponentes K la apoyaron públicamente, aludiendo a su imposibilidad física para estar en el Congreso, pero puertas adentro fue cuestionada.

En la última reunión del bloque hubo señalamientos abiertos contra la cuyana por no haber previsto este escenario. “Es increíble que no haya pensado una solución. O te quedabas en CABA apenas supiste de la fecha o te pedías licencia, poner en riesgo esta votación tan importante por este descuido es insólito” , criticó una fuente inobjetable de la bancada. También se le apuntó en el último cónclave del PJ, donde no salían de su asombro. “ Menos mal que se cayó el capítulo, nos ahorramos un problemón”, dijo uno de los senadores más influyentes del interbloque.

La autorización de Victoria Villaruel a la senadora kirchnerista interrumpió uno de los últimos cónclaves de los negociadores del Gobierno, que buscaban revertir la posición de algunos gobernadores aliados. “Lo acabo de ver por la tele, no es algo inesperado porque sabemos que ella buscaba atentar contra el proyecto, pero nos cayó como una bomba”, resumió uno de los alfiles libertarios con asiento en Balcarce 50, que ya imaginaba el traspié del capítulo.

Oración por León XIV

El Gobierno hace honor a la libertad de culto. Si bien priorizaron todas las gestiones en la llegada del Papa León XIV, confirmada ayer oficialmente, en la Casa Rosada prefieren el evangelismo a la hora de orar.

Previo al anuncio de la Santa Sede, en Balcarce 50 recibieron a pastores, muchos de los cuales vienen una vez al mes para el acto de fe y el contacto con Dios.

A esas cadenas suelen ir funcionarios e invitados especiales de los libertarios. Algunas veces se realizan en espacios comunes y otras veces en despachos, donde las limpiezas energéticas son moneda corriente, a pedido de “El Jefe”.