Vocero jibarizado, enojo K y la religión predilecta en LLA
Adrián Ravier pierde centralidad y respaldo interno en la Casa Rosada mientras que en Unión por la Patria recrudecen los reproches por la ausencia de Anabel Fernández Sagasti. En Balcarce 50, los encuentros de oración con pastores evangélicos conviven con los preparativos para la visita de León XIV.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 7 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.