Habrá feriado nacional en agosto y los trabajadores tendrán un fin de semana XXL.

El calendario oficial de feriados de Argentina establece que en agosto habrá un nuevo día de descanso para los trabajadores. Se trata del lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al caer lunes, el feriado permitirá conformar un fin de semana largo de tres días, ideal para quienes quieran planificar una escapada o aprovechar unos días extra de descanso.

Por qué es feriado el lunes 17 de agosto

Cada 17 de agosto se recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

La fecha forma parte de los feriados nacionales establecidos por la legislación argentina y se mantiene como una jornada de descanso para trabajadores de todo el país.

Cómo queda el fin de semana XXL de agosto

El próximo feriado nacional quedará de la siguiente manera:

Sábado 15 de agosto: comienzo del fin de semana.

Domingo 16 de agosto: día habitual de descanso.

Lunes 17 de agosto: feriado nacional.

De esta manera, millones de argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres jornadas consecutivas.

Cómo queda el fin de semana XXL de agosto.

Cómo deben pagarte si trabajás un feriado nacional

Aquellos trabajadores que deban prestar tareas durante un feriado nacional tienen un beneficio especial: deben recibir su remuneración habitual más un adicional equivalente a una jornada, es decir, cobrar el doble por ese día trabajado.

Esto significa que, si una persona trabaja el lunes 17 de agosto, deberá percibir el pago correspondiente al día feriado más el salario que le corresponde por la jornada laboral realizada.

Cuáles son los próximos feriados nacionales después de agosto

Luego del feriado por San Martín, el calendario nacional continuará con otras fechas de descanso:

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 7 de diciembre: feriado con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así, agosto marcará el regreso de los fines de semana largos en Argentina después de los primeros meses del año.