"Si ahorrás en dólares perdés plata": las mejores formas de invertir ‘verdes' en Argentina y obtener ganancias

La inflación de Argentina viene de la mano con la mayoría de los problemas financieros que acarrea la economía nacional. Entre la suba del dólar blue, que al día de hoy cotiza a $ 288 para la compra y $ 292 para la venta y la acelerada inflación, que en julio superó el 7%, resulta fundamental saber cuáles son las mejores formas de inversión para lograr que nuestro dinero no se quede dormido y rinda más.

Si hay una costumbre que está muy arraigada en la mayoría de los argentinos es la de ahorrar en dólares. No obstante, esa preferencia por la divisa estadounidense, en un contexto inflacionario como en el que vivimos en todo el mundo, no siempre resulta favorable.

Dólar e impuesto a las Ganancias: ¿se puede evitar el 75% de la retención en compras con tarjeta?



¿Cómo ganarle a la inflación?: los 3 fondos comunes de inversión para obtener una ganancia pasiva del 50%



La cuenta de YouTube, Inverarg: Invertir en Bolsa y Criptomonedas, explicó por qué comprar y ahorrar en dólares "no es una inversión, sino una pérdida de dinero".

"Si yo tengo la misma cantidad de dólares pero las cosas salen más caras, me va a alcanzar para comprar menos cantidad de cosas y, por ende, el dólar pierde valor a lo largo de los años ", señaló.

Las 2 mejores formas de invertir tus dólares en Argentina y obtener ganancias

El creador del canal de YouTube propone dos formas de inversión que no solo le ganan a la inflación sino que además dejan un buen margen de ganancia : digitalizar los dólares. ¿Cómo se hace?

Colocá tus dólares en el banco

"En primer lugar, está la ventaja de que es bastante fácil enviar y recibir dinero una vez que ya está en el banco, siempre y cuando hablemos de un broker. O sea que si ponemos el dinero en un banco, es para invertir en bolsa, no en criptomonedas", aclaró el creador del canal Inverarg.

Y explicó que si bien existe la posibilidad de invertir en criptomonedas, "es mucho más cómodo invertir en un banco porque los exchanges locales no tienen tantas herramientas o diversificación de criptomonedas ".

Por ende, lo que recomienda el experto es depositar los dólares físicos en el banco y a partir de allí, hacer una transferencia a un broker exchange para poder invertir en otras alternativas como: " cedears en dólares, obligaciones negociables, bonos, etc ". Hay una amplia gama de posibilidades.

No obstante, el youtuber advierte que al hacer esto, existe una gran desventaja y es que: "AFIP se entera".

"Si ahorraste en dólares, te estás equivocando": las 4 claves que todo inversionista debe tener en cuenta para ganarle a la inflación



Ni dólar, ni plazo fijo: las 5 formas de invertir en Argentina, que le ganan a la inflación



Por otro lado, colocar los dólares en el banco te asegura una amplia gama de diversificación : "podemos invertir en muchos instrumentos distintos, asumir distintos riesgos, como por ejemplo podría ser un Fondo Común de Inversiones que es administrado por un tercero y otra ventaja muy importante es que a través de eso es más fácil enviar y recibir dinero".

A través del Sistema P2P (Peer to Peer)

En el comercio p2p, el usuario trata directamente con su contraparte en la plataforma. Para esto, en la plataforma p2p los usuarios podrán publicar anuncios sobre cuántas criptomonedas venden y a cuánto dinero.

Una vez que un usuario accede a realizar la transacción a través de la publicación, deberán intercambiar el activo fiat y confirmar la transacción al momento de recibirla.

El sistema P2P es el que más se utiliza actualmente. ¿Cómo funciona? El youtuber explica: "Vos encontrás una casa de cambio, llevás tu efectivo, y ellos en ese momento al frente tuyo te transfieren la criptomonedas. Entonces si vos le das u$s 100 en efectivo, ellos te transfieren u$s 95 en criptomoneda". ¿Por qué 95 y no 100? Porque se cobra una comisión.

La principal ventaja que señala el experto es que, en este caso, la AFIP no se entera: "en ningún momento pasó el dinero por el banco, vos le diste en efectivo a una persona y esa persona te transfirió en criptomoneda que están por fuera de cualquier tema bancario", detalló

Cepo al dólar: esta es la opción secreta para mantener la autorización de compra y acceder a la divisa más barata del mercado



"Nunca usar dólar billete": el truco viral que tenés que conocer si viajás al exterior o querés hacer una compra online



Sin embargo, a diferencia del método anterior, en el sistema P2P no hay una amplia gama de diversificación. "En principio solo tenemos la posibilidad de invertir en criptomonedas", aclaró. A pesar de ello, no deja de ser una buena oportunidad ya que el mundo cripto es un abanico enorme de posibilidades : hay desde juegos NFT hasta las criptomonedas más famosas como Bitcoin o Ethereum, en las que se puede invertir.