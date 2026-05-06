A fines de abril, el presidente Javier Milei anunció en una rueda de prensa la puesta en marcha de la primera ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv, a través de la aerolínea de bandera de Israel, El Al. Tal como había anticipado El Cronista -con dos frecuencias semanales sin escalas a partir de noviembre-, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) avanzó ahora con la autorización formal para concretar la ruta, que comenzará a operar el domingo 29 de noviembre, según informó la Secretaría de Transporte en un comunicado oficial. Los vuelos desde Buenos Aires partirán los días lunes y miércoles, y serán operados con aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. “La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”, informó la Secretaría de Transporte. Este lanzamiento se enmarca en el nuevo Memorándum de Entendimiento y Acuerdo de Cielos Abiertos con Israel que “permite y posibilita la recuperación de un vuelo sin escalas”. El documento establece las bases para una cooperación turística más profunda, con el objetivo de: eliminar los límites de frecuencias para que las aerolíneas operen según la demanda, liberalizar los vuelos no regulares bajo el mismo esquema que los regulares, habilitar las quintas libertades del aire (permitiendo escalas intermedias con embarque y desembarque de pasajeros y carga) y promover acuerdos de código compartido con aerolíneas de terceros países para ampliar la oferta, fomentar la competencia y reducir tarifas. “La apertura de esta ruta refleja el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países y se espera que contribuya a incrementar los intercambios comerciales, turísticos y culturales, consolidando una mayor integración y cooperación”, apuntaron. Las últimas estadísticas disponibles indican que unos 50.000 israelíes viajan cada año a la Argentina, aún sin contar con un vuelo directo. Con la nueva conexión, estiman un crecimiento importante de ese flujo, ya que elimina una barrera muy grande al reducir tiempos y simplificar el viaje. En sentido inverso, el volumen de argentinos que viajan a Israel ronda también los 50.000 anuales. A eso se suma el interés por atraer pasajeros de Uruguay y Chile, que aportan otros 20.000 viajeros por año. En total, el tráfico turístico bidireccional actual se ubica en torno a los 100.000 pasajeros anuales: la mitad corresponde a israelíes que llegan a la región y la otra mitad a argentinos, uruguayos y chilenos que viajan hacia Israel. Fuentes cercanas a la aerolínea comentaron a El Cronista que el acuerdo también apunta a captar a la comunidad argentina residente en Israel -que supera las 100.000 personas a marzo de 2026, según datos del portal Swissinfo-, además de potenciar el turismo religioso. En ese sentido, destacaron que la lupa está puesta sobre el segmento evangélico, con fuerte presencia en Argentina y una demanda sostenida de peregrinaciones a Tierra Santa.